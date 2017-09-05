CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа львівському залізничному вокзалі увечері 8 травня знайшли сумку з патронами і запалом до ручної гранати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прикордонники виявили на вокзалі у Львові сумку з боєприпасами
Усередині було 40 патронів калібру 7,62 мм і запал до ручної гранати
Фото: dpsu.gov.ua
Безхазяйна спортивна сумка лежала на підлозі в переході до перону вокзалу. Під час перевірки на неї зреагував службовий собака, повідомляє сайт Держприкордонслужби.
Як виявилося, всередині було 40 патронів калібру 7,62 мм і запал до ручної гранати.
Боєприпаси забрали співробітники Національної поліції.
Нагадаємо, що в зоні проведення Антитерористичної операції правоохоронці виявили схованки з пострілами до гранатометів та гранатами російського виробництва.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 05 2017 17:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків