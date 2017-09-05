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Прикордонники виявили на вокзалі у Львові сумку з боєприпасами

Усередині було 40 патронів калібру 7,62 мм і запал до ручної гранати
На львівському залізничному вокзалі увечері 8 травня знайшли сумку з патронами і запалом до ручної гранати.
Прикордонники виявили на вокзалі у Львові сумку з боєприпасами Фото: dpsu.gov.ua

Безхазяйна спортивна сумка лежала на підлозі в переході до перону вокзалу. Під час перевірки на неї зреагував службовий собака, повідомляє сайт Держприкордонслужби.

Як виявилося, всередині було 40 патронів калібру 7,62 мм і запал до ручної гранати.

Боєприпаси забрали співробітники Національної поліції.

Нагадаємо, що в зоні проведення Антитерористичної операції правоохоронці виявили схованки з пострілами до гранатометів та гранатами російського виробництва.

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09 05 2017 17:15
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