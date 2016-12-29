На пункті пропуску "Рава Руська" прикордонники виявили рекордну партію контрабандних сигарет

Вночі 29 грудня на пункті пропуску "Рава-Руська" прикордонники спільно з митниками виявили найбільшу в цьому році партію контрабандних сигарет.

"Близько опівночі на виїзд з України прибула вантажівка української реєстрації з нібито вантажем лісоматеріалів. З огляду на те, що неодноразово під виглядом деревини зловмисники намагалися провезти цигарки, автомобіль піддали поглибленій перевірці. Інтуїція прикордонників не підвела. У всіх палетах були обладнані схованки. В цілому з автомобіля і причепа витягли 291 ящик сигарет, а це - 145 500 пачок як з акцизом, так і без", - повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян у Facebook.

Відзначимо, що в Кримінальному кодексі (стаття 201) передбачено відповідальність лише за контрабанду культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Нагадаємо, що на Закарпатті намагалися ввести партію брендового одягу та взуття під виглядом "секонд-хенду".