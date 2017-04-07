Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Прикордонники за півроку заборонили в'їзд в Україну 70 артистам

Держприкордонслужба з початку року заборонила в'їзд в Україну 70 артистам, в тому числі тим, хто в обхід українського законодавства відвідав анексований Росією Крим.
Прикордонники за півроку заборонили в Фото: news.mail.ru

Як повідомив в коментарі Крим.Реалії спікер українського прикордонного відомства Олег Слободян, список буде розширюватися.

"Ми сподіваємося, що у нас інформації про тих чи інших артистів буде з'являтися більше. Я нагадую, що у нас на сайті є стоп-ліст, куди ми просимо повідомляти про тих, хто відвідував Крим. І я думаю, що якість фільтрації цієї категорії іноземців буде рости", - сказав він.

При цьому представник прикордонної служби України зазначив, що зараз в рамках відомства немає необхідності в створенні окремого підрозділу або посади для відстеження гастролерів з Росії, "механізм відпрацьований".

Депутати Верховної Ради України зареєстрували проект закону, що обмежує гастрольну діяльність російських і українських артистів.

На думку авторів законопроекту, "російські гастролери, виступаючи на території України, в тому числі окупованій, відкрито підтримують окупацію України і приниження українського народу".

Виняток на в'їзд в Україну пропонується зробити для тих російських артистів, які в письмовому вигляді або публічно визнають Росію агресором, а також для тих, хто постійно проживають в Україні. Для порушників норм депутати пропонують передбачити відповідальність, в тому числі кримінальну.

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство.

Деякі з артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.

Служба безпеки України заборонила в'їзд на українську територію близько 140 російським діячам культури, в тому числі 50 з них - в період з 3 грудня 2015 року по 29 жовтня 2016 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 07 2017 23:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.