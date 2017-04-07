Прикордонники за півроку заборонили в'їзд в Україну 70 артистам

Держприкордонслужба з початку року заборонила в'їзд в Україну 70 артистам, в тому числі тим, хто в обхід українського законодавства відвідав анексований Росією Крим.

Як повідомив в коментарі Крим.Реалії спікер українського прикордонного відомства Олег Слободян, список буде розширюватися.

"Ми сподіваємося, що у нас інформації про тих чи інших артистів буде з'являтися більше. Я нагадую, що у нас на сайті є стоп-ліст, куди ми просимо повідомляти про тих, хто відвідував Крим. І я думаю, що якість фільтрації цієї категорії іноземців буде рости", - сказав він.

При цьому представник прикордонної служби України зазначив, що зараз в рамках відомства немає необхідності в створенні окремого підрозділу або посади для відстеження гастролерів з Росії, "механізм відпрацьований".

Депутати Верховної Ради України зареєстрували проект закону, що обмежує гастрольну діяльність російських і українських артистів.

На думку авторів законопроекту, "російські гастролери, виступаючи на території України, в тому числі окупованій, відкрито підтримують окупацію України і приниження українського народу".

Виняток на в'їзд в Україну пропонується зробити для тих російських артистів, які в письмовому вигляді або публічно визнають Росію агресором, а також для тих, хто постійно проживають в Україні. Для порушників норм депутати пропонують передбачити відповідальність, в тому числі кримінальну.

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство.

Деякі з артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.

Служба безпеки України заборонила в'їзд на українську територію близько 140 російським діячам культури, в тому числі 50 з них - в період з 3 грудня 2015 року по 29 жовтня 2016 року.