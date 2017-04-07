Прикордонники за півроку заборонили в'їзд в Україну 70 артистам
Як повідомив в коментарі Крим.Реалії спікер українського прикордонного відомства Олег Слободян, список буде розширюватися.
"Ми сподіваємося, що у нас інформації про тих чи інших артистів буде з'являтися більше. Я нагадую, що у нас на сайті є стоп-ліст, куди ми просимо повідомляти про тих, хто відвідував Крим. І я думаю, що якість фільтрації цієї категорії іноземців буде рости", - сказав він.
При цьому представник прикордонної служби України зазначив, що зараз в рамках відомства немає необхідності в створенні окремого підрозділу або посади для відстеження гастролерів з Росії, "механізм відпрацьований".
Депутати Верховної Ради України зареєстрували проект закону, що обмежує гастрольну діяльність російських і українських артистів.
На думку авторів законопроекту, "російські гастролери, виступаючи на території України, в тому числі окупованій, відкрито підтримують окупацію України і приниження українського народу".
Виняток на в'їзд в Україну пропонується зробити для тих російських артистів, які в письмовому вигляді або публічно визнають Росію агресором, а також для тих, хто постійно проживають в Україні. Для порушників норм депутати пропонують передбачити відповідальність, в тому числі кримінальну.
Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство.
Деякі з артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.
Служба безпеки України заборонила в'їзд на українську територію близько 140 російським діячам культури, в тому числі 50 з них - в період з 3 грудня 2015 року по 29 жовтня 2016 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків