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Прикордонники за рік отримали міжнародної допомоги на 190 мільйонів, - відео

ДПСУ розвивається за стандартами ЄС
Держприкордонслужба отримала міжнародну допомогу на 190 мільйонів гривень.
Прикордонники за рік отримали міжнародної допомоги на 190 мільйонів, - відео Фото: BIN.ua

“У 2018 році Держприкордонслужба отримала міжнародну допомогу на 190 мільйонів гривень, реалізувала 23 проекти з урядами США, Канади, Норвегії, Німеччини”, - повідомляє ДПСУ.

ДПСУ розвивається за стандартами ЄС, зокрема, залучена до проекту TWINNING щодо розвитку відомства: майже 600 прикордонників отримали євросертифікати з перевірки документів та ідентифікації викрадених авто.

Прикордонники беруть участь у 10-ти операціях агентства з охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, в оперативному співробітництві з протидії міжнародній злочинності зі структурами Італії, Франції, Великобританії, Іспанії. Здійснюють спільне патрулювання з прикордонниками Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини, Польщі.

Крім того відомство розвивається за стандартами НАТО - прикордонники беруть участь у міжнародних військових навчаннях Sea Breeze, Riverine, Rapid Trident.

Додамо, що Державна прикордонна служба спростовує поширену інформацію про скасування заборони на в'їзд у країну чоловікам з Російської Федерації у віці 16 до 60 років.

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29 12 2018 21:58
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