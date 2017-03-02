Прикордонники запевняють, що харківська "стіна" на кордоні з РФ побудована на 70%

Для реалізації проекту облаштування держкордону з РФ Держприкордонслужбі до 2018 року планувалося виділити 4 млрд грн

На території Харківської області триває інженерно-технічне облаштування державного кордону з РФ.

Про це заявив помічник начальника регіонального управління Держприкордонслужби підполковник Едуард Марков, повідомляє "Укрінформ".

"На території Харківської області інженерно-технічне облаштування держкордону виконано на 70 %. У числі іншого протягом 166 км споруджено оборонний вал заввишки 2 м і рів розміром 2,5 на 4 м. Облаштовано чотири суперсучасні системи відео- і сенсорного спостереження: в Дворічанському, Золочівському, Дергачівському та Великобурлуцькому районах. Також облаштовано 12 спостережливих веж, 8 з яких працюють на сонячних батареях, а всього таких веж буде 22. У стані повної готовності - чотири бойових модулів "Тритон", оснащених не лише системами відео- і сенсорного спостереження і космічним зв'язком, але і бойовими розрахунками. Цього року триває, у тому числі, облаштування 3-х з 5-ти опорних пунктів для особового складу прикордонної служби, і це при тому, що на 2017 рік Харківщині виділено близько 166 млн грн, а потрібно 800 млн", - зазначив Марков.

За його словами, для реалізації проекту облаштування держкордону з РФ Держприкордонслужбі до 2018 року планувалося виділити 4 млрд грн.

"У 2015 році на реалізацію проекту планувалося виділити 900 млн грн, але виділено 400 млн. План 2016 року - 1 млрд 200 млн грн, за фактом виділено 200 млн. План 2017 року - 1 млрд 300 млн, виділено 200 млн. Недофінансування - 2,5 млрд грн", - пояснив Марков.

За його словами, через недофінансування проект вже продовжено до 2020 року і може бути у черговий раз пролонгований.

Нагадаємо, що директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив про виявлення "певних невідповідностей" у фінансуванні проекту "Стіна".

У вересні 2014 року тодішній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк презентував проект укріплення кордону України з Росією під назвою "Стіна". Відразу ж на ці роботи уряд виділив 335 млн грн.

Екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв про те, що реалiзацiя проекту облаштування державного кордону з Росiйською Федерацiєю потрiбна для отримання безвiзового режиму з Європейським Союзом.

Пізніше проект було перейменовано в "Європейський вал", а його прогнозний кошторис зріс до 4 млрд грн.

В серпні цього року стало відомо, що НАБУ і САП працюють над кримінальним провадженням відносно розкрадань коштів на будівництві "Стіни".

Станом на серпень 2016 року обсяг робіт виконаний на 422,8 млн грн, що становить 10,5%.