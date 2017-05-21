Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Прикордонники затримали 15 іноземців на кордоні з Кримом

Прийнято рішення про заборону в'їзду іноземців в Україну протягом 3 років
Прикордонники виявили 15 іноземців, які намагалися потрапити на материкову Україну з анексованого Росією Криму з порушеннями українського законодавства.
Прикордонники затримали 15 іноземців на кордоні з Кримом Фото: 112.ua

20 травня 2017 року в контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Чонгар" з тимчасово окупованої Криму в пішому порядку прибутку 14 громадян Узбекистану і 1 громадянин Азербайджану.

"В ході прикордонного контролю прикордонники Бердянського загону встановили, що іноземці потрапили на територію окупованої Криму з порушенням чинного законодавства України, а також виявили відсутність спеціальних дозволів на перетин адміністративного кордону", - йдеться в повідомленні прес-центру Держприкордонслужби.

Як повідомили у відомстві, всім іноземним громадянам відмовлено в перетині адмінкордону з Автономною Республікою Крим та прийнято рішення про заборону їм в'їзду в Україну протягом 3 років.

Нагадаємо, загалом українські компетентні органи заборонили в'їзд в Україну близько 40 російським акторам і співакам за незаконне відвідування Криму.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 05 2017 16:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.