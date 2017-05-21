Прикордонники затримали 15 іноземців на кордоні з Кримом
20 травня 2017 року в контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Чонгар" з тимчасово окупованої Криму в пішому порядку прибутку 14 громадян Узбекистану і 1 громадянин Азербайджану.
"В ході прикордонного контролю прикордонники Бердянського загону встановили, що іноземці потрапили на територію окупованої Криму з порушенням чинного законодавства України, а також виявили відсутність спеціальних дозволів на перетин адміністративного кордону", - йдеться в повідомленні прес-центру Держприкордонслужби.
Як повідомили у відомстві, всім іноземним громадянам відмовлено в перетині адмінкордону з Автономною Республікою Крим та прийнято рішення про заборону їм в'їзду в Україну протягом 3 років.
Нагадаємо, загалом українські компетентні органи заборонили в'їзд в Україну близько 40 російським акторам і співакам за незаконне відвідування Криму.
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