Прикордонники затримали бойовика, який хотів знайти роботу в Україні
Громадянин 1978 року народження прямував з непідконтрольної території через контрольний пост "Березове" пішки.
Під час розмови з прикордонниками чоловік почав хвилюватися, а потім намагався втекти і був затриманий. Серед його речей виявили паспорт та військовий квиток, що видані на території окремих районів Донецької області, які нині зайняті бойовиками, - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Вже у ході фільтраційних заходів з’ясувалося, що чоловік протягом 2014-2016 років проходив службу в зенітно-ракетних підрозділах незаконних збройних формувань та охороняв полонених.
Помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян в коментарі "112 Україна" уточнив, що затриманий проживав раніше у Донецку і стверджує, що з лав бойовиків звільнився за власним бажанням. "І зараз у зв’язку з тим, що там немає що робити і нема чим займатися. вирішив іти на підконтрольну Україні територію шукати роботу", - розповів Слободян.
Зараз із затриманим проводиться співбесіда, після якої його передадуть СБУ.
Нагадаємо, у Покровську на Донеччині затримано 48-річного чоловіка, який встиг по черзі повоювати за обидва боки.
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