Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Прикордонники затримали бойовика, який хотів знайти роботу в Україні

Зараз із затриманим проводиться співбесіда, після якої його передадуть СБУ
Прикордонники на контрольному посту "Березове" затримали бойовика, який протягом 2014-2016 років проходив службу в зенітно-ракетних підрозділах незаконних збройних формувань.
Прикордонники затримали бойовика, який хотів знайти роботу в Україні Фото:dpsu.gov.ua/

Громадянин 1978 року народження прямував з непідконтрольної території через контрольний пост "Березове" пішки.

Під час розмови з прикордонниками чоловік почав хвилюватися, а потім намагався втекти і був затриманий. Серед його речей виявили паспорт та військовий квиток, що видані на території окремих районів Донецької області, які нині зайняті бойовиками, - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби. 

Вже у ході фільтраційних заходів з’ясувалося, що чоловік протягом 2014-2016 років проходив службу в зенітно-ракетних підрозділах незаконних збройних формувань та охороняв полонених. 

Помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян в коментарі "112 Україна" уточнив, що затриманий проживав раніше у Донецку і стверджує, що з лав бойовиків звільнився за власним бажанням. "І зараз у зв’язку з тим, що там немає що робити і нема чим займатися. вирішив іти на підконтрольну Україні територію шукати роботу", - розповів Слободян. 

Зараз із затриманим проводиться співбесіда, після якої його передадуть СБУ. 

Нагадаємо, у Покровську на Донеччині затримано 48-річного чоловіка, який встиг по черзі повоювати за обидва боки.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 06 2017 12:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.