Прикордонники затримали бойовика, який хотів знайти роботу в Україні

Зараз із затриманим проводиться співбесіда, після якої його передадуть СБУ

Прикордонники на контрольному посту "Березове" затримали бойовика, який протягом 2014-2016 років проходив службу в зенітно-ракетних підрозділах незаконних збройних формувань.

Громадянин 1978 року народження прямував з непідконтрольної території через контрольний пост "Березове" пішки.

Під час розмови з прикордонниками чоловік почав хвилюватися, а потім намагався втекти і був затриманий. Серед його речей виявили паспорт та військовий квиток, що видані на території окремих районів Донецької області, які нині зайняті бойовиками, - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Вже у ході фільтраційних заходів з’ясувалося, що чоловік протягом 2014-2016 років проходив службу в зенітно-ракетних підрозділах незаконних збройних формувань та охороняв полонених.

Помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян в коментарі "112 Україна" уточнив, що затриманий проживав раніше у Донецку і стверджує, що з лав бойовиків звільнився за власним бажанням. "І зараз у зв’язку з тим, що там немає що робити і нема чим займатися. вирішив іти на підконтрольну Україні територію шукати роботу", - розповів Слободян.

Зараз із затриманим проводиться співбесіда, після якої його передадуть СБУ.

Нагадаємо, у Покровську на Донеччині затримано 48-річного чоловіка, який встиг по черзі повоювати за обидва боки.