Прикордонники затримали чоловіка, який з пакетом коноплі хотів перетнути кордон з Росією

У вівторок у Краснопільському районі прикордонники Сумського загону затримали порушника державного кордону з пакетом коноплі.

"Прикордонний наряд за кілька метрів від держкордону неподалік населеного пункту Славгород затримав громадянина України, який намагався незаконно перетнути українсько-російський кордон поза встановленими пунктами пропуску. Чоловік тримав у руках пакет, у якому була речовина рослинного походження сіро-зеленого кольору", - повідомляє сайт Держприкордонслужби.

29-річного порушника й речовину, загальна вага якої становить близько 100 грамів, прикордонники передали співробітникам поліції, які й займаються з'ясуванням вчинення ним кримінального злочину, передбаченого ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) КК України.

Крім цього, за спробу незаконного перетину держкордону щодо чоловіка складено відповідні адміністративні матеріали.

Нагадаємо, що правоохоронці знайшли у дворі незаконної забудови на острові Великий під Києвом більш ніж 300 кущів конопель, близько 12 кг подрібненого наркотику і вогнепальну зброю.