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Прикордонники затримали чоловіка з паспортом РФ і відео розстрілу бійців ЗСУ

Чоловіка затримали на пункті пропуску "Гоптівка" у Харківській області
Українські прикордонники затримали чоловіка, який ймовірно причетний до бойовиків ОРДЛО, у якого були український та російський паспорти.
Прикордонники затримали чоловіка з паспортом РФ і відео розстрілу бійців ЗСУ Фото: dpsu.gov.ua

"Інформація на комп’ютері, яка є у нього також у роздрукованому вигляді, потребує додаткового вивчення. Але наразі можна з високою долею ймовірності сказати, що він дійсно причетний до діяльності російсько-терористичних угруповань на сході України", - сказав речник Держприкордонслужби України Олег Слободян, інформує  "Українська правда".

Водночас у повідомленні на сайті Держприкордонслужби зазначають, що чоловіка затримали у понеділок вночі на пункті пропуску "Гоптівка" у Харківській області. У нього були два паспорти - український та російський.

"Прикордонно-митна оглядова група перевірила його сумку з речами, серед яких виявила ще й внутрішній паспорт громадянина РФ, фотокартки з зображенням незаконних збройних формувань. Крім того, серед речей було виявлено ноутбук з відео, на якому зафіксовано розстріл військовослужбовців ЗС України та фотокартки з наругою над державними символами України", - йдеться у повідомленні.


Всі фото: Держприкордонслужби

Також, до СБУ та Нацполіції прикордонники направили повідомлення для внесення до ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 258 ККУ (Створення терористичної групи, організації) та ст. 338 ККУ (Наруга над держсимволікою).

На відео, опублікованому прикордонниками, чути, як чоловік говорить, що російський паспорт отримав другим, а в ФМС Росії йому сказали, щоб залишив собі український паспорт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці в районі проведення Антитерористичної операції знешкодили диверсійно-розвідувальну групу противника і взяли в полон групу бойовиків, один з них - росіянин з Алтайського краю.

У Луганській області сили АТО 24 червня взяли в полон російського військовослужбовця Віктора Агєєва.

Проте в Міноборони Росії спростовують повідомлення ЗМІ про захоплення силами ЗСУ російського військового Віктора Агєєва.

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03 07 2017 16:17
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