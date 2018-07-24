CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрикордонники відділу Гірськ у Чернігівській області затримали на кордоні з Росією десять нелегалів із Пакистану, Шрі-Ланки та Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прикордонники затримали групу нелегалів з Пакистану, Шрі-Ланки та Росії
Іноземці пояснили, що нібито прибули в Росію як уболівальники чемпіонату світу з футболу
Фото: ДПСУ
В групу входили шість громадян Пакистану, троє громадян Шрі-Ланки і один громадянин Росії.
"Попередньо встановлено, що в Росію іноземці прибули нібито як уболівальники недавнього футбольного чемпіонату, а згодом їх шлях мав пролягати транзитом через Україну в країни ЄС. Також встановлюється, чи був росіянин їх переправником", - повідомляє Держприкордонслужба у вівторок, 24 липня.
Всіх іноземців доставили до прикордонного підрозділу. На них склали адмінпротоколи за порушення державного кордону.
Нагадаємо, що раніше прикордонники Чопського загону виявили громадянина Марокко, який видавав себе за пасажира одного з автобусів міжнародного сполучення, що прямував з України в ЄС.
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24 07 2018 17:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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