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Прикордонники затримали молдаванина - торгівця людьми, якого розшукував Інтерпол

Також виявили "Лексус", який знаходився в розшуку більше року
Прикордонники затримали громадянина Республіки Молдова, який за базою даних Інтерполу перебуває в розшуку за порушення прикордонного законодавства Румунії.
Прикордонники затримали молдаванина - торгівця людьми, якого розшукував Інтерпол Фото: uapress.info

Вчора в пункті пропуску "Сеньківка" прикордонники Чернігівського загону затримали 56-річного громадянина Молдови, який їхав з Росії рейсовим автобусом. По базі даних Інтерполу цей громадянин перебував у розшуку за підозрою у скоєнні злочину за статтею 165 Кримінального Кодексу Молдови "Торгівля людьми". Затриманого мужчинуа передали співробітникам Нацполіції, -  повідомляє прес-служба ДПСУ.

Крім того, у Волинській обл. прикордонники Луцького загону в пункті пропуску "Ягодин" виявили "Лексус", який знаходився в розшуку більше року. Коли українець спробував виїхати на цьому автомобілі в Польщі, прикордонники индентифицировали дані легковика, як викраденої в Україні. Водій та автомобіль, який перебував у розшуку з жовтня 2015 по базі даних Інтерполу, передали співробітникам Національної поліції.

Додамо, що сьогодні 29 вагонів з лісом затримали прикордонники в ході спільної операції з представниками Нацполіції, прокуратури, СБУ та Роздільнянського лісництва на кордоні з Придністров'ям.

Нагадаєамо, співробітники Служби безпеки та прикордонники затримали громадянина Росії за підозрою в організації каналу переміщення нелегальних мігрантів через український кордон у Сумській області.

Раніше, прикордонники Мукачівського та Чопського загонів завадили вивезенню з України автомобілів, що з 2015 року перебували у розшуку Інтерполу.
 
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06 01 2017 13:35
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