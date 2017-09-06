На Одещині затримали судно, яке незаконно переправляло людей в Крим, - ВІДЕО
Правоохоронці здійснили арешт судна "Bospor" під прапором Молдови, яке незаконно переправляло осіб (моряків) через державний кордон, - інформує в п'ятницю прес-центр Держприкордонслужби.
Фото: dpsu.gov.ua
Як з’ясували правоохоронці, протягом 2015-2017 років порушники, з використанням суден закордонного прямування, здійснювали незаконне переправлення моряків через закриті пункти пропуску на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.
Крім того, було встановлено, що за вказаний період організатори каналу за допомогою зазначеного вище арештованого судна незаконно переправили через кордон майже 100 жителів Одеської та Херсонської областей.
Фото: dpsu.gov.ua
Попередня сума оцінки арештованого майна складає близько 44,5 мільйонів гривень.
Наразі тривають подальші заходи щодо кримінального провадження.
Нагадаємо, кримські прикордонники безпідставно наклали штраф на судновласника 30 тис. рублів, змусивши капітана судна поставити підпис під складеним протоколом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа