На Одещині затримали судно, яке незаконно переправляло людей в Крим, - ВІДЕО

Правоохоронці здійснили арешт судна "Bospor" під прапором Молдови, яке незаконно переправляло осіб (моряків) через державний кордон, - інформує в п'ятницю прес-центр Держприкордонслужби.

Фото: dpsu.gov.ua

Як з’ясували правоохоронці, протягом 2015-2017 років порушники, з використанням суден закордонного прямування, здійснювали незаконне переправлення моряків через закриті пункти пропуску на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Крім того, було встановлено, що за вказаний період організатори каналу за допомогою зазначеного вище арештованого судна незаконно переправили через кордон майже 100 жителів Одеської та Херсонської областей.

Фото: dpsu.gov.ua