Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Одещині затримали судно, яке незаконно переправляло людей в Крим, - ВІДЕО

Попередня сума оцінки арештованого майна складає близько 44,5 мільйонів гривень
На Одещині 8 червня прикордонники спільно з поліцією затримали судно, яким незаконно переправляли людей в Крим.
На Одещині затримали судно, яке незаконно переправляло людей в Крим, - ВІДЕО Фото:dpsu.gov.ua

Правоохоронці здійснили арешт судна "Bospor" під прапором Молдови, яке незаконно переправляло осіб (моряків) через державний кордон, - інформує в п'ятницю прес-центр Держприкордонслужби.

Фото: dpsu.gov.ua

Як з’ясували правоохоронці, протягом 2015-2017 років порушники, з використанням суден закордонного прямування, здійснювали незаконне переправлення моряків через закриті пункти пропуску на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Крім того, було встановлено, що за вказаний період організатори каналу за допомогою зазначеного вище арештованого судна незаконно переправили через кордон майже 100 жителів Одеської та Херсонської областей.

Фото: dpsu.gov.ua

Попередня сума оцінки арештованого майна складає близько 44,5 мільйонів гривень.

Наразі тривають подальші заходи щодо кримінального провадження.

Нагадаємо, кримські прикордонники безпідставно наклали штраф на судновласника 30 тис. рублів, змусивши капітана судна поставити підпис під складеним протоколом.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 06 2017 09:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.