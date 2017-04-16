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Прикордонники затримали угорського парашутиста, який випадково приземлився на території України

Затриманий пояснив, що не збирався приземлятися на території України
Українські прикордонники на Закарпатті затримали 15 квітня парашутиста, який незаконно потрапив на територію України.
Прикордонники затримали угорського парашутиста, який випадково приземлився на території України Фото: dpsu.gov.ua

Про це 16 квітня повідомляє Держприкордонслужба.

"Учора на Закарпатті прикордонники відділу "Горонглаб" Мукачівського загону затримали чоловіка, який незаконно перетнув кордон з Угорщини в Україну", – повідомляє ДПС.

Затриманий чоловік пояснив, що не збирався приземлятися на території України – це сталося випадково.

"Іноземець пояснив, що не мав наміру незаконно перетинати кордон. Він давно займається парашутним спортом та не зміг впоратись з сильним поривом вітру", – уточнили в Держприкордонслужбі.

Після перевірки українські прикордонники передали парашутиста угорській поліції.

Нагадаємо, на початку квітня польські прикордоннки затримали українок, які намагалися вивезти зенітну гармату до Польщі.

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16 04 2017 19:00
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