Прикордонники затримали угорського парашутиста, який випадково приземлився на території України
Про це 16 квітня повідомляє Держприкордонслужба.
"Учора на Закарпатті прикордонники відділу "Горонглаб" Мукачівського загону затримали чоловіка, який незаконно перетнув кордон з Угорщини в Україну", – повідомляє ДПС.
Затриманий чоловік пояснив, що не збирався приземлятися на території України – це сталося випадково.
"Іноземець пояснив, що не мав наміру незаконно перетинати кордон. Він давно займається парашутним спортом та не зміг впоратись з сильним поривом вітру", – уточнили в Держприкордонслужбі.
Після перевірки українські прикордонники передали парашутиста угорській поліції.
Нагадаємо, на початку квітня польські прикордоннки затримали українок, які намагалися вивезти зенітну гармату до Польщі.
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