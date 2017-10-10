На в'їзді в "ДНР" прикордонники затримали українця з $70 тисячами
Гроші в запасному колесі віз у "ДНР" чоловік 1981 року народження.
Затримати його допомогла оперативна інформація, отримана від СБУ. Порушника і гроші передали правоохоронним органам, - повідомляють на сайті Держприкордонслужби.
Варто зазначити, що в офіційних документах, які регламентують перетин лінії зіткнення, немає обмежень на перевезення грошей.
Нагадаємо, що 4 жовтня Державна прикордонна служба України повідомила про розшук двох прикордонників, які зникли під час моніторингу кордону з Російською Федерацією в Сумській області. За даними ДПСУ, зв'язок з військовослужбовцями обірвався ще о 20:00 напередодні.
Російська сторона підтвердила затримання двох українських прикордонників.
6 жовтня у Держприкордонслужбі України повідомили, що до затриманих не допускають українського консула.
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