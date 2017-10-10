На в'їзді в "ДНР" прикордонники затримали українця з $70 тисячами

В офіційних документах обмеження на провезення грошей не прописані

Прикордонники у вівторок затримали в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" громадянина України з 70 тисячами доларів.

Гроші в запасному колесі віз у "ДНР" чоловік 1981 року народження.

Затримати його допомогла оперативна інформація, отримана від СБУ. Порушника і гроші передали правоохоронним органам, - повідомляють на сайті Держприкордонслужби.

Варто зазначити, що в офіційних документах, які регламентують перетин лінії зіткнення, немає обмежень на перевезення грошей.

Нагадаємо, що 4 жовтня Державна прикордонна служба України повідомила про розшук двох прикордонників, які зникли під час моніторингу кордону з Російською Федерацією в Сумській області. За даними ДПСУ, зв'язок з військовослужбовцями обірвався ще о 20:00 напередодні.

Російська сторона підтвердила затримання двох українських прикордонників.

6 жовтня у Держприкордонслужбі України повідомили, що до затриманих не допускають українського консула.