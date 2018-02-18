Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Прикордонники затримали жінку, яка входила до бандформування "Оплот"

Наразі жінку передано співробітникам Національної поліції
У пункті пропуску "Новотроїцьке" на Донеччині затримано жінку, яка, починаючи з 2014 входила до російської терористичної організації "Оплот".
Прикордонники затримали жінку, яка входила до бандформування "Оплот" Фото: ostro.org

Про це інформує прес-служба ДПСУ.

Це громадянка України 1989 року народження, яка прибула з тимчасово окупованого Донецька.

Оперативники з’ясували, що жінка входила до складу непередбачених законом України воєнізованих формувань "Донецької народної республіки". У серпні 2014 року українка вступила в підрозділ "Оплот", де мала нібито отримати посаду помічника кухаря, однак в подальшому, за порадою чоловіка, відмовилась служити в НЗФ.


Фото: ДПСУ

Наразі жінку передано співробітникам Національної поліції та встановлюється, ким насправді вона була, перебуваючи у складі бандформувань.

У діях громадянки вбачаються ознаки складу правопорушення ККУ за ч.1 ст. 260 (створення непередбачено законами України воєнізованих формувань або участь у їхній діяльності).

Нагадаємо, у Харкові затримали заступника начальника Харківського прикордонного загону, якого підозрюють у хабарництві. Полковник також вів таємні переговори з представниками так званої "ЛНР", плануючи отримати керівну посаду в фейковому "міністерстві державної безпеки".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 02 2018 17:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чого чекати від реорганізації Пенсійного фонду, - ІНФОГРАФІКА

Чого чекати від реорганізації Пенсійного фонду, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.