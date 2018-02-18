Прикордонники затримали жінку, яка входила до бандформування "Оплот"
Про це інформує прес-служба ДПСУ.
Це громадянка України 1989 року народження, яка прибула з тимчасово окупованого Донецька.
Оперативники з’ясували, що жінка входила до складу непередбачених законом України воєнізованих формувань "Донецької народної республіки". У серпні 2014 року українка вступила в підрозділ "Оплот", де мала нібито отримати посаду помічника кухаря, однак в подальшому, за порадою чоловіка, відмовилась служити в НЗФ.
Фото: ДПСУ
Наразі жінку передано співробітникам Національної поліції та встановлюється, ким насправді вона була, перебуваючи у складі бандформувань.
У діях громадянки вбачаються ознаки складу правопорушення ККУ за ч.1 ст. 260 (створення непередбачено законами України воєнізованих формувань або участь у їхній діяльності).
Нагадаємо, у Харкові затримали заступника начальника Харківського прикордонного загону, якого підозрюють у хабарництві. Полковник також вів таємні переговори з представниками так званої "ЛНР", плануючи отримати керівну посаду в фейковому "міністерстві державної безпеки".
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