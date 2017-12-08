Прикордонники збільшать кількість постів на кордоні з Росією
Про це заявив глава Державної прикордонної служби України Петро Цигикал в ефірі 5 каналу, повідомляє прес-служба МВС.
За його словами, сьогодні відстань між прикордонними постами становить від 30 до 100 і більше кілометрів - це ускладнює роботу з охорони кордону.
"15-20 кілометрів повинно бути безпосередньо між прикордонними підрозділами", - сказав Цигикал.
Зокрема, у Держприкордонслужбі впровадять інститут прикордонних дільничних.
"Ми плануємо вводити таке поняття, як прикордонний дільничний, який повинен працювати в селищних радах, повинен працювати з місцевим населенням, повинен проводити профілактичну роботу", - розповів Цигикал.
Глава прикордонного відомства зазначив, що таке нововведення реалізовуватиметься за рахунок діючого штату.
Нагадаємо, у червні секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов заявив, що в громадян Росії при перетині кордону з Україною відбиратимуть біометричні дані.
У той же час, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що інженерно-технічне облаштування держкордону на території Харківської області з РФ за проектом "Європейський вал" має бути повністю закінчено в 2017 році.
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