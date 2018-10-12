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Прикордонники зі стріляниною затримали двох сомалійців на кордоні з Угорщиною

Військовослужбовці зробили декілька попереджувальних пострілів
Прикордонники відділення "Косино" Мукачівського загону в ніч на понеділок затримали двох порушників, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини.
Прикордонники зі стріляниною затримали двох сомалійців на кордоні з Угорщиною Фото: dpsu.gov.ua

"Під час патрулювання прикордонний наряд помітив невідомих осіб, які швидко рухалися в бік кордону. Законні вимоги прикордонників особи проігнорували і спробували втекти. Щоб зупинити зловмисників, військовослужбовці здійснили декілька попереджувальних пострілів. Порушників затримали", -  повідомляють на сайті Держприкордонслужби.

Ніяких документів затримані при собі не мали, вони повідомили, що є громадянами Сомалі. Під час перевірки з'ясувалося, що одного з іноземців уже затримували два місяці тому.

На порушників складено протоколи про адміністративні правопорушення. Проводять заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до організації їхнього незаконного переправлення. Подальшу долю затриманих і оцінку їхніх дій буде визначати суд.

Додамо, у серпні в Одесі на території промислового ринку "7 кілометр" і "Привоз" правоохоронці затримали 17 нелегальних мігрантів з Азії.

 
 
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10 12 2018 10:06
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