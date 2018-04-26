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У столиці троє зловмисників вимагали 200 тис. дол. у забудовника

Зловмисники були затримані під час отримання грошей
Правоохоронці затримали шахраїв, які вимагали у забудовників 200 тис. доларів за припинення блокування будівництва житлового комплексу.
У столиці троє зловмисників вимагали 200 тис. дол. у забудовника Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

"Троє зловмисників, прикриваючись громадською діяльністю, вимагали та отримали кошти в сумі 200 тисяч доларів від забудовника. Гроші зловмисники вимагали за припинення блокування та перешкоджання будівництва одного із житлових комплексів в Києво-Святошинському районі Київській області", - повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України в Facebook. 


Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Зловмисники були затримані під час отримання грошей. Обвинувальний акт щодо  них вже направлено до суду.

Нагадаємо, у Рівненській області поліція затримала кількох людей, які видавали себе за правоохоронців.

 
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26 04 2018 14:40
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