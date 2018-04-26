У столиці троє зловмисників вимагали 200 тис. дол. у забудовника

Зловмисники були затримані під час отримання грошей

Правоохоронці затримали шахраїв, які вимагали у забудовників 200 тис. доларів за припинення блокування будівництва житлового комплексу.

"Троє зловмисників, прикриваючись громадською діяльністю, вимагали та отримали кошти в сумі 200 тисяч доларів від забудовника. Гроші зловмисники вимагали за припинення блокування та перешкоджання будівництва одного із житлових комплексів в Києво-Святошинському районі Київській області", - повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України в Facebook.



Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Зловмисники були затримані під час отримання грошей. Обвинувальний акт щодо них вже направлено до суду.

Нагадаємо, у Рівненській області поліція затримала кількох людей, які видавали себе за правоохоронців.