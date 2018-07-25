Приналежність Криму Україні не обговорюється, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що приналежність Криму Україні не обговорюється та подякував державному секретареві США Майку Помпео за безкомпромісну позицію щодо невизнання анексії півострова.

За словами Порошенка, заява Помпео є достойною відповіддю гібридним провокаціям Кремля після Гельсінкі.

"Приналежність Криму нашій державі не обговорюється – не була, не є і не може бути предметом компромісів. Переконаний, що згадана заява державного секретаря США Майка Помпео нарешті позбавить Кремль імперських ілюзій", – заявив Порошенко.

Президент зазначив, що будь-яка незаконна анексія та окупація території завершується "відновленням територіальної цілісності та компенсацією всіх завданих агресором збитків".



Фото: twitter.com/poroshenko

Нагадаємо, Майк Помпео заявив, що США ніколи не визнають російську окупацію Криму і будуть наполягати на територіальній цілісності України. У Держдепі в черговий раз визнали, що Росія порушила міжнародне право. Держсекретар закликав Росію припинити окупацію Криму.