Приналежність Криму Україні не обговорюється, – Порошенко
За словами Порошенка, заява Помпео є достойною відповіддю гібридним провокаціям Кремля після Гельсінкі.
"Приналежність Криму нашій державі не обговорюється – не була, не є і не може бути предметом компромісів. Переконаний, що згадана заява державного секретаря США Майка Помпео нарешті позбавить Кремль імперських ілюзій", – заявив Порошенко.
Президент зазначив, що будь-яка незаконна анексія та окупація території завершується "відновленням територіальної цілісності та компенсацією всіх завданих агресором збитків".
Фото: twitter.com/poroshenko
Нагадаємо, Майк Помпео заявив, що США ніколи не визнають російську окупацію Криму і будуть наполягати на територіальній цілісності України. У Держдепі в черговий раз визнали, що Росія порушила міжнародне право. Держсекретар закликав Росію припинити окупацію Криму.
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