Принц Саудівської Аравії загинув в авіакатастрофі

Його гелікоптер розбився недалеко від кордону з Єменом

У Саудівській Аравії розбився гелікоптер, на борту якого перебував принц Мансур бін Мукрін і кілька високопоставлених чиновників, зокрема губернатор провінції Ансур.

Телебачення Саудівської Аравії оголосило про загибель принца, не уточнивши жодних подробиць події, окрім того, що гелікоптер розбився недалеко від кордону з Єменом, повідомляє кувейтське агентство KUNA.

Про тих, хто вижив в авіакатастрофі, не повідомляється.

Нагадаємо, в Саудівській Аравії в суботу, 4-го листопада, затримали чотирьох чинних міністрів та 11 принців.