CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Саудівській Аравії розбився гелікоптер, на борту якого перебував принц Мансур бін Мукрін і кілька високопоставлених чиновників, зокрема губернатор провінції Ансур.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Принц Саудівської Аравії загинув в авіакатастрофі
Його гелікоптер розбився недалеко від кордону з Єменом
Фото: twitter.com/SyedMIM
Телебачення Саудівської Аравії оголосило про загибель принца, не уточнивши жодних подробиць події, окрім того, що гелікоптер розбився недалеко від кордону з Єменом, повідомляє кувейтське агентство KUNA.
Про тих, хто вижив в авіакатастрофі, не повідомляється.
Нагадаємо, в Саудівській Аравії в суботу, 4-го листопада, затримали чотирьох чинних міністрів та 11 принців.
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05 11 2017 23:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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