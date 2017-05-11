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Принц Саудівської Аравії загинув в авіакатастрофі

Його гелікоптер розбився недалеко від кордону з Єменом
У Саудівській Аравії розбився гелікоптер, на борту якого перебував принц Мансур бін Мукрін і кілька високопоставлених чиновників, зокрема губернатор провінції Ансур.
Принц Саудівської Аравії загинув в авіакатастрофі Фото: twitter.com/SyedMIM

Телебачення Саудівської Аравії оголосило про загибель принца, не уточнивши жодних подробиць події, окрім того, що гелікоптер розбився недалеко від кордону з Єменом, повідомляє кувейтське агентство KUNA.

Про тих, хто вижив в авіакатастрофі, не повідомляється.

Нагадаємо, в Саудівській Аравії в суботу, 4-го листопада, затримали чотирьох чинних міністрів та 11 принців.

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05 11 2017 23:10
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