Принц Вільям більше не працюватиме пілотом вертольота "швидкої"
Британський принц Вільям залишить роботу в центрі швидкої допомоги, де він протягом двох років був пілотом вертольота,
Про це повідомляє AFP.
Принц Вільям йде зі служби, щоб повністю зосередитися на королівських обов'язках. Вільям, старший син принца Це може вказувати на те. що його бабуся королева Єлизавета II та її чоловік герцог Единбурзький, відступають від королівських обов'язків.
Принц Вільям завершить свою коротку кар'єру в якості пілота вертольота швидкої допомоги на сході Англії після нічної зміни в четвер.
Принц Вільям раніше служив пілотом вертольота ВПС Великобританії, після чого пройшов курси цивільних льотчиків і був прийнятий в компанію, яка відповідає за діяльність вертольотів екстреної медичної служби в Східній Англії.
Нагадаємо, до 2013-го року принц Вільям працював пілотом пошуково-рятувального вертольота, але залишив службу у Королівських військово-повітряних силах Великобританії.
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