Припинення війни на сході України може стати першою перемогою Трампа, - Лубківський, - ВІДЕО
Сполучені Штати потрібно долучати до врегулювання ситуації на Донбасі, - заявив в ефірі каналу "112 Україна" посол, координатор руху "Справедливість" Маркіян Лубківський.
Так він прокоментував чергове загострення ситуації в Авдіївці напередодні телефонної розмови президентів України та США.
"Припинення війни на сході України може стати першою перемогою нової Америки Дональда Трампа. Сподіваюсь, що Сполучені Штати будуть долучені до процесу врегулювання на Донбасі", - наголосив Лубківський.
Дипломат назвав також одну з ключових проблем, врегулювання ситуації – консолідацію суспільства і навів приклад Хорватії.
"Чому була консолідація у Хорватії? Бо не було контрабанди, корупції в таких розмірах, як воно є сьогодні у нас. Суспільство довіряло владі, а влада не давала аргументи для критики своїх дій", - підкреслив М. Лубківський.
Варто зазначити, що Кремль назвав загострення ситуації на Донбасі приводом для якнайшвидшого відновлення діалогу між РФ і США, в тому числі стосовно України.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови з президентом Петром Порошенком повідомив, що Сполучені Штати працюватимуть над відновленням миру уздовж українського кордону.
Раніше Маркіян Лубківський в програмі "Велика інтерв'ю" з Євгеном Кисельовим висловив переконання, що новообраний президент США не буде загравати з Російською Федерацією.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: