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Припинення війни на сході України може стати першою перемогою Трампа, - Лубківський, - ВІДЕО

Сполучені Штати потрібно долучати до врегулювання ситуації на Донбасі
Координатор руху "Справедливість" Маркіян Лубківський вважає, що припинення війни на сході України може стати першою перемогою нової Америки Дональда Трампа.
Припинення війни на сході України може стати першою перемогою Трампа, - Лубківський, - ВІДЕО Маркіян Лубківський. Фото: прес-служба

Сполучені Штати потрібно долучати до врегулювання ситуації на Донбасі, - заявив в ефірі каналу "112 Україна" посол, координатор руху "Справедливість" Маркіян Лубківський. 

Так він прокоментував чергове загострення ситуації в Авдіївці напередодні телефонної розмови президентів України та США. 

"Припинення війни на сході України може стати першою перемогою нової Америки Дональда Трампа. Сподіваюсь, що Сполучені Штати будуть долучені до процесу врегулювання на Донбасі", - наголосив Лубківський.

Дипломат назвав також одну з ключових проблем, врегулювання ситуації – консолідацію суспільства і навів приклад Хорватії. 

"Чому була консолідація у Хорватії? Бо не було контрабанди, корупції в таких розмірах, як воно є сьогодні у нас. Суспільство довіряло владі, а влада не давала аргументи для критики своїх дій", - підкреслив М. Лубківський.

Варто зазначити, що Кремль назвав загострення ситуації на Донбасі приводом для якнайшвидшого відновлення діалогу між РФ і США, в тому числі стосовно України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови з президентом Петром Порошенком повідомив, що Сполучені Штати працюватимуть над відновленням миру уздовж українського кордону.

Раніше Маркіян Лубківський в програмі "Велика інтерв'ю" з Євгеном Кисельовим висловив переконання, що новообраний президент США не буде загравати з Російською Федерацією.

 
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