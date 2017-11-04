Прискорення інфляції було очікуваним, - НБУ

Також, на думку НБУ, на зростання показника вплинуло планове підвищення окремих тарифів та акцизів

У місячному вимірі зростання індексу споживчих цін становило 1,8%, а прискорення інфляції в річному вимірі було очікуваним.

Згідно з повідомленням регулятора, інфляція сирих продуктів харчування пришвидшилася за рахунок збільшення виробничих витрат, активного експорту та низької бази порівняння.

Про це повідомляє Нацбанк.

Також, на думку НБУ, на зростання показника вплинуло планове підвищення окремих тарифів та акцизів.

Натомість відбулось покращення ситуації на світових товарних ринках, що зумовило зміцнення обмінного курсу гривні в лютому та березні і стримувало базову інфляцію.

"Разом з тим, фактична інфляція в річному вимірі виявилася дещо нижчою за траєкторії прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті (січень 2017), що передбачає уповільнення зростання ІСЦ до 9,1% на кінець 2017 року. Це, насамперед, пояснюється низкою факторів пропозиції, унаслідок дії яких темпи зростання цін на сирі продукти харчування були нижчими, ніж прогнозувалися", - йдеться у повідомленні.

Зростання цін та тарифів, що регулюються адміністративно, прискорилося до 39,5% в річному вимірі (за місяць становило 3,2%). Так, у березні 2017 року відбулося підвищення тарифів на електроенергію для населення.

Раніше в понеділок, 10 квітня, глава Нацбанку Гонтарева повідомила, що подала президенту Порошенку заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня, інших змін, за її словами, в правлінні НБУ поки не планується.

Гонтарева зазначила, що очікує кандидатуру на пост глави НБУ від президента найближчим часом.

У свою чергу керівник фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов повідомив, що Гонтарева продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового керівника НБУ. Крім того, за його словами, на поточному пленарному тижні в порядку денному парламенту немає питання заслуховування звіту глави НБУ.