Пристайко розповів про підсумки переговорів у "нормандському форматі"
Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко за підсумками переговорів у "нормандському форматі" в Берліні.
"Результат (сьогоднішньої зустрічі – ред.) буде зрозумілий через кілька днів, якщо нам вдасться досягти якогось прогресу у підготовці майбутньої зустрічі на найвищому рівні, про що говорили президент Франції та канцлер Німеччини", - сказав Пристайко, додавши, що така зустріч має сенс лише тоді, коли вона добре підготовлена, повідомляє Укрінформ.
Перший заступник міністра також зазначив, що французька сторона підтвердила, що її новий президент незважаючи на всі сумніви, які були, дуже зацікавлений у проведенні такої зустрічі, німецька сторона залишається активною, український президент готовий зустрітися, коли буде можливість.
"Залишається деталь – Російська Федерація, коли Путін буде готовий сісти за стіл переговорів у рамках "нормандської четвірки", - сказав дипломат.
За його словами, "ми не чули ні офіційно, ні неофіційно про готовність російської сторони".
Пристайко також розповів, що переговори тривали майже 4 години. При цьому їм передувала розмова в тристоронньому форматі представників української, німецької та французької сторін. Питання «дорожньої карти» та виконання Мінських домовленостей на них не обговорювалися, оскільки вони - у компетенції політичних радників голів держав і урядів.
Як повідомлялося, у передмісті Берліна у вівторок, 30 травня, відбулася зустріч "нормандської четвірки" на рівні заступників міністрів закордонних справ. Зустрічі передувала розмова в тристоронньому форматі представників української, німецької і французької сторін. Делегацію України на переговорах очолював перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко.
Нагадаємо, вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки, пошкоджено будівлю лікарні.
Кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу міста Красногорівка Донецької області становить вісім осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану