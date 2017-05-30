Пристайко розповів про підсумки переговорів у "нормандському форматі"

Питання "дорожньої карти" та виконання Мінських домовленостей не обговорювалися під час переговорів у "нормандському форматі", які відбулися у вівторок, 30 травня, в Берліні.

Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко за підсумками переговорів у "нормандському форматі" в Берліні.

"Результат (сьогоднішньої зустрічі – ред.) буде зрозумілий через кілька днів, якщо нам вдасться досягти якогось прогресу у підготовці майбутньої зустрічі на найвищому рівні, про що говорили президент Франції та канцлер Німеччини", - сказав Пристайко, додавши, що така зустріч має сенс лише тоді, коли вона добре підготовлена, повідомляє Укрінформ.

Перший заступник міністра також зазначив, що французька сторона підтвердила, що її новий президент незважаючи на всі сумніви, які були, дуже зацікавлений у проведенні такої зустрічі, німецька сторона залишається активною, український президент готовий зустрітися, коли буде можливість.

"Залишається деталь – Російська Федерація, коли Путін буде готовий сісти за стіл переговорів у рамках "нормандської четвірки", - сказав дипломат.

За його словами, "ми не чули ні офіційно, ні неофіційно про готовність російської сторони".

Пристайко також розповів, що переговори тривали майже 4 години. При цьому їм передувала розмова в тристоронньому форматі представників української, німецької та французької сторін. Питання «дорожньої карти» та виконання Мінських домовленостей на них не обговорювалися, оскільки вони - у компетенції політичних радників голів держав і урядів.

Як повідомлялося, у передмісті Берліна у вівторок, 30 травня, відбулася зустріч "нормандської четвірки" на рівні заступників міністрів закордонних справ. Зустрічі передувала розмова в тристоронньому форматі представників української, німецької і французької сторін. Делегацію України на переговорах очолював перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко.

Нагадаємо, вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки, пошкоджено будівлю лікарні.

Кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу міста Красногорівка Донецької області становить вісім осіб.