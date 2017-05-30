Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Пристайко розповів про підсумки переговорів у "нормандському форматі"

Німецька сторона залишається активною, український президент готовий зустрітися, коли буде можливість
Питання "дорожньої карти" та виконання Мінських домовленостей не обговорювалися під час переговорів у "нормандському форматі", які відбулися у вівторок, 30 травня, в Берліні.
Пристайко розповів про підсумки переговорів у "нормандському форматі" Фото: Reuters

Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко за підсумками переговорів у "нормандському форматі" в Берліні.

"Результат (сьогоднішньої зустрічі – ред.) буде зрозумілий через кілька днів, якщо нам вдасться досягти якогось прогресу у підготовці майбутньої зустрічі на найвищому рівні, про що говорили президент Франції та канцлер Німеччини", - сказав Пристайко, додавши, що така зустріч має сенс лише тоді, коли вона добре підготовлена, повідомляє Укрінформ.

Перший заступник міністра також зазначив, що французька сторона підтвердила, що її новий президент незважаючи на всі сумніви, які були, дуже зацікавлений у проведенні такої зустрічі, німецька сторона залишається активною, український президент готовий зустрітися, коли буде можливість.

"Залишається деталь – Російська Федерація, коли Путін буде готовий сісти за стіл переговорів у рамках "нормандської четвірки", - сказав дипломат.

За його словами, "ми не чули ні офіційно, ні неофіційно про готовність російської сторони".

Пристайко також розповів, що переговори тривали майже 4 години. При цьому їм передувала розмова в тристоронньому форматі представників української, німецької та французької сторін. Питання «дорожньої карти» та виконання Мінських домовленостей на них не обговорювалися, оскільки вони - у компетенції політичних радників голів держав і урядів.

Як повідомлялося, у передмісті Берліна у вівторок, 30 травня, відбулася зустріч "нормандської четвірки" на рівні заступників міністрів закордонних справ. Зустрічі передувала розмова в тристоронньому форматі представників української, німецької і французької сторін. Делегацію України на переговорах очолював перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко.

Нагадаємо, вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки, пошкоджено будівлю лікарні.

Кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу міста Красногорівка Донецької області становить вісім осіб.

Загалом, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 49 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, в результаті чого 8 українських військовослужбовців отримали поранення.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 05 2017 22:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.