Пристайко: Україна може стати членом НАТО після Македонії

За його словами, Альянс розглядає Боснію і Герцеговину, Грузію і Україну як країни, які готуються стати членами НАТО

Україна може стати 31-м або 32-м членом НАТО. Таку заяву зробив глава представництва України в НАТО Вадим Пристайко.

"Ми знаємо, що почалися переговори з приводу 30-го члена НАТО, вступу Македонії. Зараз ми не встигаємо, тут я згоден з міністром Клімкіним. Стати 30-м Україна вже не встигне, але якщо ми будемо працювати, то можемо стати 31-м або 32-м членом НАТО", - сказав Пристайко в ефірі "112 Україна".

За його словами, Альянс розглядає Боснію і Герцеговину, Грузію і Україну як країни, які готуються стати членами НАТО.

Нагадаємо, НАТО визначили п'ять основних напрямів реформування сектора безпеки і оборони для України на 2019 рік.

Додамо, що Президент України Петро Порошенко звернувся до парламенту з закликом невідкладно розглянути проект змін до Конституції щодо закріплення в ній курсу на вступ до ЄС та НАТО, враховуючи сьогоднішнє рішення Конституційного суду.

У вересні Президент Петро Порошенко запропонував закріпити незворотність курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію у преамбулі Основного закону.

У НАТО прокоментували намір Києва.