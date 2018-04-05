Присудження Нобелівської премії-2018 з літератури скасували
Це пов'язано зі скандалом, у центрі якого опинився чоловік однієї з членів академії, фотограф Жан-Клод Арно, якого звинуватили в сексуальних домаганнях.
"Криза в Шведській академії негативно позначилася на Нобелівській премії. Це рішення, що підкреслює всю серйозність ситуації, допоможе зберегти репутацію премії", - йдеться в повідомленні на сайті Нобелівської премії.
Рішення Шведської академії підтримав Нобелівський комітет. Воно не вплине на процес вручення Нобелівських премій 2018 року в інших галузях, наголошено в повідомленні.
Наступного лауреата премії з літератури назвуть у 2019 році.
Відмова від вручення премії з літератури обумовлена скандалом у Шведській академії, в центрі якого опинився французький фотограф Жан-Клод Арно, якого звинуватили в сексуальних домаганнях.
Арно - чоловік шведської поетеси Катаріни Фростенсон, обраної в академію в 1992 році. У листопаді минулого року 18 жінок звинуватили фотографа в сексуальних домаганнях. Деякі епізоди харасменту, за їхніми словами, відбувалися в приміщеннях, що належать академії.
Незабаром після цього академія проголосувала за виключення Катаріни Фростенсон з організації. Сам фотограф відкидає всі звинувачення.
Після висунутих на його адресу звинувачень шестеро членів Академії покинули свій пост, включаючи його самого і голову організації - Сару Даніус. У відповідь на масовий вихід король Швеції Карл XVI Густав дозволив членам академії залишати пост за власним бажанням - раніше від "академіків" чекали готовності займати цю позицію до кінця життя.
Одночасно з цим в академії розгортався і ще один скандал: стало відомо, що деякі з її членів упродовж декількох років порушували правило про нерозголошення імен майбутніх лауреатів.
Востаннє вручення премії з літератури переносили в 1943 році під час Другої світової війни.
Нагадаємо, американська акторка Ума Турман заявила про те, що стала жертвою домагань продюсера Харві Вайнштейна. Також акторка зізналась, що в 16 років її зґвалтував актор на 20 років старший за неї.
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