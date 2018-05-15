Присутність французьких політиків на відкритті кримського мосту не відображає позицію Парижа, - МЗС

Представник МЗС Франції заявив, що присутність французьких політиків на відкритті кримського мосту є їх особистою ініціативою, яка не відображає позицію офіційного Парижа.

Він заявив, що позиція Парижа чітка: угода, підписана муніципалітетом міста Мариньян з владою Євпаторії, не відображає позицію французького уряду, інформує прес-служба французького відомства.

"Подібно до цього і участь французьких депутатів у церемонії відкриття (кримського мосту. – Ред.) є їхньою особистою ініціативою, про яку ми шкодуємо: це суперечить міжнародному праву і не є відповідальністю французької влади", - заявив представник МЗС Франції.

Він нагадав, що Франція засуджує будівництво Керченського мосту, який допомагає позбавити Україну повного доступу та використання своїх міжнародно визнаних територіальних вод.

"Наша країна твердо віддана відновленню суверенітету та територіальної цілісності України. Зміна кордонів силою суперечить міжнародному праву і в тому числі зобов’язанням РФ", - нагадали у МЗС Франції.

Як відомо, 15 травня за участі президента РФ Володимира Путіна відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини кримського мосту. На церемонії також була присутня французька делегація на чолі з мером Мариньяна.