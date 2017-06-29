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Присяжні визнали винними всіх підсудних у справі про вбивство Нємцова

Всі підсудні також визнані винними в незаконному зберіганні зброї
У Московському окружному військовому суді колегія присяжних визнала екс-офіцера чеченського батальйону «Північ» Заура Дадаєва, а також 4 його спільників, винним у вбивстві у 2015 році опозиціонера Бориса Нємцова.
Присяжні визнали винними всіх підсудних у справі про вбивство Нємцова Фото: novayagazeta.ru

Про це повідомляє Meduza.

На питання, чи довело обвинувачення, що Дадаєв разом з іншими підсудними скоїв злочин, присяжні відповіли ствердно. За рішення про винуватість Дадаєва проголосували 10 присяжних, проти – лише двоє.

При цьому четверо (з 12) присяжних вважають, що він заслуговує на помилування.

Всі підсудні також визнані винними в незаконному зберіганні зброї.

Після оголошення вердикту присяжних суд обговорить його, прокуратура запитає покарання для підсудних. Потім буде оголошено вирок.

Захист підсудних вже заявив, що має намір оскаржити вирок на підставі обвинувального вердикту, який винесе суд.

Нагадаємо, Борис Нємцов був застрелений в Москві 27 лютого 2015 року.

Обвинуваченими у справі про вбивство політика проходять п'ятеро осіб, зокрема колишній військовослужбовець чеченського батальйону "Північ" Заур Дадаєв. Всі вони категорично заперечують свою провину, хоча на відеозаписах перших допитів Дадаєва і Губашева підсудні визнають провину і стверджують, що мотивом вбивства стали політичні погляди російського опозиціонера, а також заяви, що нібито ображають почуття віруючих мусульман.

З початку жовтня 2016 року справу розглядав Московський окружний військовий суд. 

Раніше прокуратура РФ заявила про зникнення свідків вбивства Нємцова. У травні 2017 року у справі про вбивство Нємцова допитали ключового свідка.

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29 06 2017 16:50
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