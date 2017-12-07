"ПриватБанк" був фінансовою пірамідою, – Нацбанк України

Резерви під знецінення кредитів та авансів клієнтів – 184,3 млрд грн, що повністю підтверджує "діру" в балансі банку на момент націоналізації та катастрофічно низьку якість активів

В Нацбанку України повідомили, що "Приватбанк" до націоналізації був фінансовою пірамідою.

Такого висновку дійшла компанія EY за результатами аудиту фінансової звітності "Приватбанку" за МСФЗ станом на 31 грудня 2016 року та результатами аналізу потреби банку у капіталі, повідомила прес-служба Нацбанку України.

"Всі висновки незалежного аудитора компанії EY ще раз підтвердили раніше зроблені НБУ оцінки щодо незадовільного фінансового стану "Приватбанку" на момент націоналізації та обґрунтованість рішення держави щодо входження в капітал банку задля захисту понад 20 млн його клієнтів та збереження фінансової стабільності у країні. Тому такі рішення ревізії та перегляду не підлягають", – заявила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

НБУ наводить такі ключові висновки аудитора:

1. Резерви під знецінення кредитів та авансів клієнтів – 184,3 млрд грн, що повністю підтверджує "діру" в балансі банку на момент націоналізації та катастрофічно низьку якість активів.

2. Від’ємний балансовий та регулятивний капітал "Приватбанку", які станом на 31 грудня 2016 року складали "-882" млн грн та "-2,6" млрд грн відповідно. Це у свою чергу підтверджує необхідність додаткової докапіталізації банку.

3. Концентрацію корпоративного кредитного портфелю банку на основних сферах бізнесу колишніх акціонерів – серед позичальників банку немає жодного великого підприємства, не пов’язаного з групою "Приват".

4. Суттєвий обсяг знецінених кредитів – 206,5 млрд грн, з них лише невелика частина – кредити фізособам та МСБ (14,9 млрд грн). Це засвідчує ризиковану кредитну політику, що проводилась колишнім менеджментом. Для порівняння: обсяг коштів населення в банку на момент входження держави в капітал становив 151,2 млрд грн. Тобто, у банку до націоналізації не було ресурсів для повернення вкладів. "Приватбанк" був фінансовою пірамідою.

5. Із 178,4 млрд грн кредитів юридичним особам та 15,3 млрд грн фінансового лізингу заставами забезпечено лише на 23,7 млрд грн. Через відсутність застав позичальники не зацікавлені у погашені кредитів, а стягнення заборгованості в судовому порядку є надважким, повідомляє Тиждень.ua.

Нагадаємо, що у грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".

За даними аудиту, про який повідомив Bloomberg, 99,4% корпоративного кредитного портфеля "ПриватБанку" на кінець 2016 року складали позики, видані пов'язаним з колишніми акціонерами компаніями.

Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.

Після націоналізації "ПриватБанку" держава вклала у фінустанову суму, еквівалентну 5% ВВП.

Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.