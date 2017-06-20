"ПриватБанк" дофінансували сумою, рівною 5% ВВП

Гроші було витрачено на поповнення капіталу "ПриватБанку" з метою збереження фінансової стабільності

Після націоналізації "ПриватБанку" держава вклала у фінустанову суму, еквівалентну 5% ВВП.

Гроші було витрачено на поповнення капіталу "ПриватБанку" з метою збереження фінансової стабільності. Перехід фінустанови у державну власність в НБУ назвали ключовою подією з часу публікації звіту про фінансову стабільність у грудні 2016 року. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Також повідомляється, що очищення банківського сектору, яке тривало впродовж трьох останніх років, наразі завершено.

За даними НБУ, з початку 2017 року банківський сектор очікувано став прибутковим, а системні ризики для української банківської системи зменшилися. Регулятор прогнозує, що така тенденція продовжиться у другому півріччі.

Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.

У березні стало відомо, що націоналізований наприкінці минулого року "ПриватБанк" знову став прибутковим.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".