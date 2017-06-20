"ПриватБанк" дофінансували сумою, рівною 5% ВВП
Гроші було витрачено на поповнення капіталу "ПриватБанку" з метою збереження фінансової стабільності. Перехід фінустанови у державну власність в НБУ назвали ключовою подією з часу публікації звіту про фінансову стабільність у грудні 2016 року. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
Також повідомляється, що очищення банківського сектору, яке тривало впродовж трьох останніх років, наразі завершено.
За даними НБУ, з початку 2017 року банківський сектор очікувано став прибутковим, а системні ризики для української банківської системи зменшилися. Регулятор прогнозує, що така тенденція продовжиться у другому півріччі.
Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.
У березні стало відомо, що націоналізований наприкінці минулого року "ПриватБанк" знову став прибутковим.
Нагадаємо, що в грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".
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