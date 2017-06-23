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"ПриватБанк" докапіталізують ще на 38,5 млрд грн, - Мінфін

Процес докапіталізації буде проходити у два етапи
На позачерговому засіданні Кабінету міністрів було прийнято рішення про додаткову капіталізацію "ПриватБанку" державою на суму 38,5 мільярда гривень.
"ПриватБанк" докапіталізують ще на 38,5 млрд грн, - Мінфін Фото: MilanoFinanza.it

Рішення було прийнято Урядом на підставі пропозицій Національного банку України, з урахуванням рекомендацій Експертно-аналітичної ради з питань участі держави у статутному капіталі банків та на основі висновку незалежного аудитора - компанії EY, інформує офіційний сайт Міністерства фінансів.

Мінфін повідомив, що висновок аудитору свідчить про значно гірший фінансовий стан банку, ніж вважалося на момент його переходу в державну власність, та змушений сформувати додаткові резерви для покриття збитків від кредитних операцій.

Отже, держава як акціонер знову змушена підтримати банк додатковим капіталом, щоб надалі забезпечити нормальну роботу та розвиток банку.

Процес докапіталізації буде проходити у два етапи та буде проведений шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики в обмін на акції банку. На першому етапі передбачається випустити ОВДП на суму 22,5 млрд. гривень.

Монетизація цих облігацій не передбачена, а отже додаткова капіталізація банку не вплине на валютний ринок та рівень інфляції, повідомили у відомстві.

Нагадаємо, після націоналізації "ПриватБанку" держава вклала у фінустанову суму, еквівалентну 5% ВВП.

Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.

У березні стало відомо, що націоналізований наприкінці минулого року "ПриватБанк" знову став прибутковим.

Як відомо, в грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".

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23 06 2017 18:40
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