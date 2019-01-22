CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ АТ "КБ "ПриватБанк" мають намір запровадити технологію ідентифікації клієнтів за допомогою біометричних даних.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"ПриватБанк" хоче ідентифікувати клієнтів за допомогою біометричних даних
"Один із прикладів, куди ми хочемо рухатися, - це біометрія"
Фото: rian.com.ua
Про це на прес-конференції у Дніпрі сказав голова правління "Приватбанку" Петро Крумханзл, повідомляє "Укрінформ".
"Один із прикладів, куди ми хочемо рухатися, - це біометрія. Смартфони - це інновація на сьогодні, але ми вже думаємо, які інновації майбутнього. Ми зараз розробляємо технологію, за допомогою якої в майбутньому ви зможете користуватися банківськими послугами тільки через розпізнавання особи, відбитків пальця, через розпізнавання голосу", - сказав Крумханзл.
Нагадаємо, що державний "Приватбанк" закінчив 2018 рік з прибутком у розмірі 11,7 мільярда гривень.
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22 01 2019 22:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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