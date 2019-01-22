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"ПриватБанк" хоче ідентифікувати клієнтів за допомогою біометричних даних

"Один із прикладів, куди ми хочемо рухатися, - це біометрія"
У АТ "КБ "ПриватБанк" мають намір запровадити технологію ідентифікації клієнтів за допомогою біометричних даних.
"ПриватБанк" хоче ідентифікувати клієнтів за допомогою біометричних даних Фото: rian.com.ua

Про це на прес-конференції у Дніпрі сказав голова правління "Приватбанку" Петро Крумханзл, повідомляє "Укрінформ".

"Один із прикладів, куди ми хочемо рухатися, - це біометрія. Смартфони - це інновація на сьогодні, але ми вже думаємо, які інновації майбутнього. Ми зараз розробляємо технологію, за допомогою якої в майбутньому ви зможете користуватися банківськими послугами тільки через розпізнавання особи, відбитків пальця, через розпізнавання голосу", - сказав Крумханзл.

Нагадаємо, що державний "Приватбанк" закінчив 2018 рік з прибутком у розмірі 11,7 мільярда гривень.

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22 01 2019 22:20
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