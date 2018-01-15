Приватбанк хоче стягнути з авіакомпанії Коломойського більше 2 млрд гривень

Іншою ухвалою суд вирішив продовжити розгляд позову Приватбанку до "Дніпроавіа" про стягнення заборгованості в сумі 443,9 млн грн, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Йдеться про заборгованість за кредитним договором від 21 січня 2014 року. Даний позов суд розгляне 18 січня.

Господарський суд Дніпропетровської області 13 листопада 2017 року порушив справу про банкрутство "Дніпроавіа".

Вже станом на середину листопада авіакомпанія "Дніпроавіа" не мала повітряних суден. Деякі літаки "Дніпроавіа" перейшли до компанії "Роза Вітрів".

Авіакомпанія "Дніпроавіа" здійснювала регулярні і чартерні авіарейси до країн Європи, Близького Сходу, СНД. Компанія була одним з найбільших українських перевізників.

"Дніпроавіа" належить групі "Приват" бізнесмена Ігоря Коломойського через компанію "Галтера".

Як повідомлялось, Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать.

"ПриватБанк" перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року, коли попередні власники - Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов - довели його до неплатоспроможності.

НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Національного банку України, а також розтрати коштів Приватбанку в особливо великому розмірі, досконалої менеджментом і власниками істотної участі банку (ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України ), внаслідок чого держава зазнала збитків у розмірі докапіталізації банку в сумі понад 100 млрд гривень. Справа стосується незаконного надання кредитів попередніми власниками і топ-менеджерами фінустанови.