Приватбанк може очолити німець - ЗМІ
Про це повідомило "Українським новинам" джерело, знайоме з ситуацією.
"Наглядова рада банку 20 липня може прийняти відставку Шлапака з 24 липня і визначити виконуючого обов'язки голови правління", - повідомляє агентство.
Ймовірно, банк тимчасово очолить заступник голови правління Галина Пахачук.
Підбором кандидатів на пост нового голови правління Приватбанку займається рекрутингове агенство, термін відбору кандидата - два тижні, а значить, нового голову банку наглядова рада Приватбанку може призначити вже у кінці липня.
Його будуть відбирати із запропонованих агентством кандидатур.
При відсутності українських претендентів, пост голови правління може посісти німецький банкір Райнер Мюллер-Ханке.
Зараз Райнер Мюллер є членом рад FinComBank (Молдова) і азербайджанського AccessBank. Має ступінь магістра з економіки Вільного Університету Берліна (Freie Universität Berlin), навчався на економіста в університетах Гейдельберга і Мадрида.
В Україні він уже працював генеральним директором Swedbank у 2009-2013 роках. Він має більш ніж десятирічний досвід в сфері банкінгу в країнах Центральної та Східної Європи.
Повний перелік претендентів невідомий, але ніхто з українських фінансистів публічно не виявляв бажання очолити Приватбанк. Потенційні претенденти бояться складнощів, які можуть виникнути на новому місці роботи.
"Приват зараз - електричний стілець. Ніхто з місцевих особливо не хоче навіть подаватися на конкурс", - зазначив співрозмовник агентства.
Як повідомлялося, голова правління націоналізованого Приватбанку Олександр Шлапак подав у відставку.
Нагадаємо, у грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".
За даними аудиту, про який повідомив Bloomberg, 99,4% корпоративного кредитного портфеля "ПриватБанку" на кінець 2016 року складали позики, видані пов'язаним з колишніми акціонерами компаніями.
Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.
Після націоналізації "ПриватБанку" держава вклала у фінустанову суму, еквівалентну 5% ВВП.
Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.
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