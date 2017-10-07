Приватбанк може очолити німець - ЗМІ

Наглядова рада банку 20 липня може прийняти відставку Шлапака з 24 липня

Директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Френсіс Маліж рекомендує на посаду голови Приватбанку Райнера Мюллера-Ханке.

Про це повідомило "Українським новинам" джерело, знайоме з ситуацією.

"Наглядова рада банку 20 липня може прийняти відставку Шлапака з 24 липня і визначити виконуючого обов'язки голови правління", - повідомляє агентство.

Ймовірно, банк тимчасово очолить заступник голови правління Галина Пахачук.

Підбором кандидатів на пост нового голови правління Приватбанку займається рекрутингове агенство, термін відбору кандидата - два тижні, а значить, нового голову банку наглядова рада Приватбанку може призначити вже у кінці липня.

Його будуть відбирати із запропонованих агентством кандидатур.

При відсутності українських претендентів, пост голови правління може посісти німецький банкір Райнер Мюллер-Ханке.

Зараз Райнер Мюллер є членом рад FinComBank (Молдова) і азербайджанського AccessBank. Має ступінь магістра з економіки Вільного Університету Берліна (Freie Universität Berlin), навчався на економіста в університетах Гейдельберга і Мадрида.

В Україні він уже працював генеральним директором Swedbank у 2009-2013 роках. Він має більш ніж десятирічний досвід в сфері банкінгу в країнах Центральної та Східної Європи.

Повний перелік претендентів невідомий, але ніхто з українських фінансистів публічно не виявляв бажання очолити Приватбанк. Потенційні претенденти бояться складнощів, які можуть виникнути на новому місці роботи.

"Приват зараз - електричний стілець. Ніхто з місцевих особливо не хоче навіть подаватися на конкурс", - зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, голова правління націоналізованого Приватбанку Олександр Шлапак подав у відставку.

Нагадаємо, у грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".

За даними аудиту, про який повідомив Bloomberg, 99,4% корпоративного кредитного портфеля "ПриватБанку" на кінець 2016 року складали позики, видані пов'язаним з колишніми акціонерами компаніями.

Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.

Після націоналізації "ПриватБанку" держава вклала у фінустанову суму, еквівалентну 5% ВВП.

Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.