Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

"ПриватБанк" можна буде продати через п'ять років, - Гонтарєва

Мова йде про продаж можливо, навіть не контрольного пакету акцій
Очільниця Нацбанку України Валерія Гонтарєва прогнозує, що державний "ПриватБанк" зможуть продати лише через п'ять років.
"ПриватБанк" можна буде продати через п Фото:unian.ua

Мова йде про продаж у 2022 році, можливо, навіть не контрольного пакету акцій.

"Приватбанку" слід зосередитися на роздрібній діяльності і працювати з населенням, малим і середнім бізнесом, тоді через п'ять років його можна буде продати стратегічному інвестору, або ж він зможе провести IPO", -  заявила глава Національного банку Валерія Гонтарева під час круглого столу у Вашингтоні, інформує finclub.

Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.

У березні стало відомо, що націоналізований наприкінці минулого року "ПриватБанк" знову став прибутковим.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 04 2017 15:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.