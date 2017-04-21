"ПриватБанк" можна буде продати через п'ять років, - Гонтарєва

Мова йде про продаж можливо, навіть не контрольного пакету акцій

Очільниця Нацбанку України Валерія Гонтарєва прогнозує, що державний "ПриватБанк" зможуть продати лише через п'ять років.

Мова йде про продаж у 2022 році, можливо, навіть не контрольного пакету акцій.

"Приватбанку" слід зосередитися на роздрібній діяльності і працювати з населенням, малим і середнім бізнесом, тоді через п'ять років його можна буде продати стратегічному інвестору, або ж він зможе провести IPO", - заявила глава Національного банку Валерія Гонтарева під час круглого столу у Вашингтоні, інформує finclub.

Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.

У березні стало відомо, що націоналізований наприкінці минулого року "ПриватБанк" знову став прибутковим.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".