"ПриватБанк" можна буде продати через п'ять років, - Гонтарєва
Мова йде про продаж у 2022 році, можливо, навіть не контрольного пакету акцій.
"Приватбанку" слід зосередитися на роздрібній діяльності і працювати з населенням, малим і середнім бізнесом, тоді через п'ять років його можна буде продати стратегічному інвестору, або ж він зможе провести IPO", - заявила глава Національного банку Валерія Гонтарева під час круглого столу у Вашингтоні, інформує finclub.
Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.
У березні стало відомо, що націоналізований наприкінці минулого року "ПриватБанк" знову став прибутковим.
Нагадаємо, що в грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".
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