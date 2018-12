ПриватБанк оскаржив рішення Лондонського суду за юрисдикцією

ПриватБанк 21 грудня подав апеляцію на рішення Високого суду Лондона від 4 грудня 2018 року, який вирішив, що не має юрисдикції для розгляду позову проти колишніх акціонерів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Справу розглядатиме Апеляційний суд Англії та Уельсу, інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу банку.

Високий суд Лондона вирішив, що Приватбанк склав позов так, щоб включити в нього британські компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (названі у провадженні як англійські відповідачі) і отримати юрисдикцію суду Лондона на подання позову проти Коломойського і Боголюбова.

Суд вважає, що "Приватбанку варто судитися з колишніми акціонерами або в Україні, або за їхнім місцем проживання у Швейцарії.

Суддя аргументував висновок тим, що банк не надав жодного прямого пояснення, чому він подав позов проти зазначених компаній у грудні 2017 року, і жоден з його аргументів, який був представлений пізніше, не є переконливим.

Це рішення не знімає наказу про всесвітній арешт активів. Він залишається чинним до розгляду в апеляційному суді.

Судовий процес між Приватбанком та його екс-акціонерами відбувався у Великобританії. У листопаді 2018 року Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна справа за позовом Приватбанку до його екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній, які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.