ПриватБанк оскаржив рішення Лондонського суду за юрисдикцією
Справу розглядатиме Апеляційний суд Англії та Уельсу, інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу банку.
Високий суд Лондона вирішив, що Приватбанк склав позов так, щоб включити в нього британські компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (названі у провадженні як англійські відповідачі) і отримати юрисдикцію суду Лондона на подання позову проти Коломойського і Боголюбова.
Суд вважає, що "Приватбанку варто судитися з колишніми акціонерами або в Україні, або за їхнім місцем проживання у Швейцарії.
Суддя аргументував висновок тим, що банк не надав жодного прямого пояснення, чому він подав позов проти зазначених компаній у грудні 2017 року, і жоден з його аргументів, який був представлений пізніше, не є переконливим.
Це рішення не знімає наказу про всесвітній арешт активів. Він залишається чинним до розгляду в апеляційному суді.
Судовий процес між Приватбанком та його екс-акціонерами відбувався у Великобританії. У листопаді 2018 року Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна справа за позовом Приватбанку до його екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.
Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній, які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.
Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.
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