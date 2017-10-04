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"Приватбанк" перед націоналізацією провів шахрайські операції на 16 млрд грн, - Гонтарєва

Раніше Гонтарєва заявляла, що перед введенням в ПриватБанк тимчасової адміністрації з нього вивели 2,6 млрд грн
У "Приватбанку" перед націоналізацією провели шахрайські операції на понад 16 млрд грн.
"Приватбанк" перед націоналізацією провів шахрайські операції на 16 млрд грн, - Гонтарєва Фото:unian.ua

Про це заявила глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва на прес-конференції, яку транслював телеканал "112 Україна".

"В останню ніч вони провели шахрайські операції на суму понад 16 млрд грн", - сказала глава НБУ.

Зазначимо, що сьогодні під час брифінгу глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва написала заяву про відставку.

Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.

 
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10 04 2017 11:56
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