БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ "Приватбанку" перед націоналізацією провели шахрайські операції на понад 16 млрд грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Приватбанк" перед націоналізацією провів шахрайські операції на 16 млрд грн, - Гонтарєва
Раніше Гонтарєва заявляла, що перед введенням в ПриватБанк тимчасової адміністрації з нього вивели 2,6 млрд грн
Фото:unian.ua
Про це заявила глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва на прес-конференції, яку транслював телеканал "112 Україна".
"В останню ніч вони провели шахрайські операції на суму понад 16 млрд грн", - сказала глава НБУ.
Зазначимо, що сьогодні під час брифінгу глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва написала заяву про відставку.
Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 04 2017 11:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат