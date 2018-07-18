"ПриватБанк" попереджає клієнтів про шахрайство через повідомлення у месенджерах "Через різноманітні канали комунікації приходить повідомлення про поповнення платіжної карти невідомою особою"

У "ПриватБанку" викрили новий вид шахрайства, за допомогою якого зловмисники намагаються заволодіти паролем та логіном від аккаунту "Приват24".

Фото:unian.ua

повідомив В’ячеслав Нехорошин, керівник напрямку інформаційної безпеки "ПриватБанку" у Facebook . "Через різноманітні канали комунікації приходить повідомлення про поповнення платіжної карти невідомою особою. За посиланням пропонується перейти на квитанцію з фішинговим сайтом Приват24", Він застеріг клієнтів банку в жодному разі не вводити на цьому сайті жодних даних, зокрема логіну та паролю.

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