CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ "ПриватБанку" викрили новий вид шахрайства, за допомогою якого зловмисники намагаються заволодіти паролем та логіном від аккаунту "Приват24".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"ПриватБанк" попереджає клієнтів про шахрайство через повідомлення у месенджерах
"Через різноманітні канали комунікації приходить повідомлення про поповнення платіжної карти невідомою особою"
Фото:unian.ua
"Через різноманітні канали комунікації приходить повідомлення про поповнення платіжної карти невідомою особою. За посиланням пропонується перейти на квитанцію з фішинговим сайтом Приват24", - повідомив В’ячеслав Нехорошин, керівник напрямку інформаційної безпеки "ПриватБанку" у Facebook.
Він застеріг клієнтів банку в жодному разі не вводити на цьому сайті жодних даних, зокрема логіну та паролю.
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18 07 2018 12:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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