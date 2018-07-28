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"Приватбанк" попереджає про можливі збої в роботі системи

"Приватбанк" на вихідних проведе регламентні роботи технічних комплексів
29 липня в роботі електронної системи "Приватбанку" можуть виникнути проблеми.
"Приватбанк" попереджає про можливі збої в роботі системи Фото: delo.ua

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Приватбанк" проведе черговий етап регламентних робіт технічних комплексів і систем безпеки банку. Основні регламентні роботи, зокрема оновлення обладнання і технологічних систем, будуть проводитися вночі 29 липня, коли навантаження на сервіси мінімальне.

"Під час оновлення технічних засобів в період з 01:00 до 05:00 29 липня 2018 року можливі короткострокові збої при проведенні деяких видів операцій фізичних та юридичних осіб через системи електронного банкінгу та термінали самообслуговування", – зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, у "ПриватБанку" викрили новий вид шахрайства, за допомогою якого зловмисники намагаються заволодіти паролем та логіном від аккаунту "Приват24".

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28 07 2018 18:57
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