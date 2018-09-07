"Приватбанк" пояснив масштабні збої в роботі системи

У банку повідомили, що сталася аварія магістральних каналів зв'язку, однак фахівці в екстреному режимі проводять роботи з підключенню резервних каналів для забезпечення стабільності сервісів еквайрингу і банкоматів.

В ІТ-департаменті банку зазначили, що аварія магістральних каналів зв'язку в кінці робочого дня 9 липня стала причиною тимчасових перебоїв в мережі POS-терміналів і банкоматів банку. Підключення резервних каналів зв'язку мало відновити стабільність платіжних сервісів.

За інформацією банку, упродовж години вдалося повністю відновити стабільну роботу сервісів еквайрингу і роботу мережі банкоматів. Усі операції з пластиковими картками виконуються у штатному режимі, платежі клієнтів – згідно з графіком.