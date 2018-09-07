Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

"Приватбанк" пояснив масштабні збої в роботі системи

Банкомати і термінали найбільшого українського банку перестали працювати
Увечері в понеділок, 9 липня, в Україні перестали працювати банкомати і термінали найбільшого українського банку – "Приватбанку".
"Приватбанк" пояснив масштабні збої в роботі системи Фото: zhzh.info

У банку повідомили, що сталася аварія магістральних каналів зв'язку, однак фахівці в екстреному режимі проводять роботи з підключенню резервних каналів для забезпечення стабільності сервісів еквайрингу і банкоматів.

В ІТ-департаменті банку зазначили, що аварія магістральних каналів зв'язку в кінці робочого дня 9 липня стала причиною тимчасових перебоїв в мережі POS-терміналів і банкоматів банку. Підключення резервних каналів зв'язку мало відновити стабільність платіжних сервісів.

За інформацією банку, упродовж години вдалося повністю відновити стабільну роботу сервісів еквайрингу і роботу мережі банкоматів. Усі операції з пластиковими картками виконуються у штатному режимі, платежі клієнтів – згідно з графіком.

Нагадаємо, наглядова рада "Приватбанку" затвердив стратегію розвитку банку до 2022 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 07 2018 22:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.