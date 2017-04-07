"ПриватБанк" продасть "Буковель"

За словами Шлапака, цей комплекс буде цікавий дуже багатьом потенційним інвесторам

Об'єкти туристичного комплексу "Буковель", які знаходяться на балансі "ПриватБанку", вартують 7 млрд грн. Банк планує продати їх на міжнародному конкурсі.

"Наша третина - найцікавіша, найцінніша. Оскільки всі підйомники у нас, готелі у нас. Я думаю, що цей комплекс буде цікавий дуже багатьом потенційним інвесторам", - заявив голова правління банку Олександр Шлапак.

Шлапак повідомив, що банк веде переговори з нинішньою керуючою компанією курорту, щоб здати їй об'єкти в оперативну оренду, поки не відбудеться конкурс.

Коли відбудеться конкурс, глава банку поки не знає.

Шлапак також розповів, що навіть таке ліквідне майно, як "Буковель", принесло збитки "ПриватБанку".

"Попереднє керівництво банку прийняло його на баланс за ціною понад 11 млрд гривень. Зараз, коли оціночна компанія оцінила це все ще раз, вони вийшли на цифру 5,7 млрд гривень. Таким чином, 5,3 млрд нам потрібно буде безпосередньо списати з капіталу банку як прямі збитки", - розповів Шлапак.

Нагадаємо, генеральний директор "Системи електронних торгів арештованим майном" (сетах) раніше заявив, що конкурс з продажу "Буковеля" і інших активів "ПриватБанку" відбудеться на його майданчику.