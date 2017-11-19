"ПриватБанк" програв 500 млн грн екс-дружині Боголюбова

НБУ та "ПриватБанк" подали апеляційні скарги на це рішення

Колишня дружина екс-співвласника "ПриватБанку" Геннадія Боголюбова через суд стягнула з "ПриватБанку" на свою користь 500 мільйонів гривень.

Жовтневий райсуд м. Дніпра своїм рішенням частково задовольнив позов Олени Боголюбової до "ПриватБанку" – розірвав кілька депозитних договорів, укладених позивачем і відповідачем у 2014-2016 роках, та стягнув з "ПриватБанку" на користь Олени Боголюбової 15,7 млн дол, 1,8 млн євро і 30,4 млн грн, передає FinBalance.

НБУ (разом з Фондом гарантування фігурує в справі як третя особа) та "ПриватБанк" подали апеляційні скарги на це рішення.

Видання дізналося про рішення суду першої інстанції з ухвали Апеляційного суду Дніпропетровської області, тоді як текст безпосередньо рішення Жовтневого райсуду м. Дніпра засекречений.

Відповідно до судових матеріалів, за даними Боголюбової, 22 грудня 2016 року її кошти на рахунках у "ПриватБанку" були списані (про що їй стало відомо з системи Приват24), хоча вона не надавала відповідних вказівок.

Нагадаємо, екс-співвласник "ПриватБанку" Геннадій Боголюбов публічно розповідав, що в ході націоналізації "ПриватБанку" були списані (примусово конвертовані в акції банку) в т.ч. вклади його колишньої дружини, з якою він розлучився 11 років тому.

Під вказану операцію bail-in у "ПриватБанку" потрапили кошти пов’язаних осіб та вклади інших інвесторів загальним обсягом 29,4 млрд грн. Після цього Фонд гарантування продав "ПриватБанк" для Міністерства фінансів за 1 грн.