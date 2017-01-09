"ПриватБанк" призупинив продаж валюти клієнтам через "Приват24"

Державний "ПриватБанк" призупинив продаж валюти клієнтам через систему "Приват24".

Купівля валюти у клієнтів тепер обмежена тільки часом роботи міжбанківського валютного ринку - робочі дні з 10:00 до 16:00.

"У зв'язку з вимогою законодавства України здійснювати безготівкові валютно-обмінні операції виключно через міжбанківський валютний ринок (МВРУ) регламент проведення таких операцій узгоджують з правилам МВРУ. Продати валюту в дистанційних каналах банку можна в робочі дні з 10:00 до 16:00 за поточним курсом на момент проведення операції", - повідомила прес-служба банку, інформують "Українські новини".

Клієнти все ще можуть придбати валюту з метою переказу за кордон на сторінках "SWIFT-платежі" і "Перекази", але банк може попросити підтверджувальні документи цільового характеру придбання валютних коштів.

Зараз "ПриватБанк" розробляє новий функціонал сервісу онлайн-придбання валюти клієнтами.

Нагадаємо, що наприкінці 2016 року "ПриватБанк" перейшов у власність держави у зв'язку з тим, що попередні власники довели його до неплатоспроможності.

Генеральна прокуратура України підозрює керівництво "ПриватБанку" в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації.