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"ПриватБанк" призупинив продаж валюти клієнтам через "Приват24"

Обмеження пояснюють вимогами законодавства України
Державний "ПриватБанк" призупинив продаж валюти клієнтам через систему "Приват24".
"ПриватБанк" призупинив продаж валюти клієнтам через "Приват24" Фото: "ПриватБанк"

Купівля валюти у клієнтів тепер обмежена тільки часом роботи міжбанківського валютного ринку - робочі дні з 10:00 до 16:00.

"У зв'язку з вимогою законодавства України здійснювати безготівкові валютно-обмінні операції виключно через міжбанківський валютний ринок (МВРУ) регламент проведення таких операцій узгоджують з правилам МВРУ. Продати валюту в дистанційних каналах банку можна в робочі дні з 10:00 до 16:00 за поточним курсом на момент проведення операції", - повідомила прес-служба банку, інформують "Українські новини".

Клієнти все ще можуть придбати валюту з метою переказу за кордон на сторінках "SWIFT-платежі" і "Перекази", але банк може попросити підтверджувальні документи цільового характеру придбання валютних коштів.

Зараз "ПриватБанк" розробляє новий функціонал сервісу онлайн-придбання валюти клієнтами.

Нагадаємо, що наприкінці 2016 року "ПриватБанк" перейшов у власність держави у зв'язку з тим, що попередні власники довели його до неплатоспроможності.

Генеральна прокуратура України підозрює керівництво "ПриватБанку" в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації.

Національне антикорупційне бюро провело більше 50 обшуків у справі про розтрату коштів і зловживання службовим становищем посадовими особами Нацбанку і менеджментом націоналізованого "ПриватБанку".

За словами Коломойського, він був вимушений сам запропонувати націоналізацію "ПриватБанку" через "способи штучного зниження капіталізації банку" з боку НБУ.

Зазначимо, що на ПАТ "Приватбанк" подано позовів до суду на загальну суму 9 млрд грн.

 

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01 09 2017 13:24
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