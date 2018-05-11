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"Приватбанк" реструктуризує 294 тисячі кредитних угод

Загальний обсяг – 48,5 мільярда гривень
"Приватбанк" планує масштабну реструктуризацію кредитів фізичних осіб та малого і середнього бізнесу.
"Приватбанк" реструктуризує 294 тисячі кредитних угод Фото: delo.ua

Про це в понеділок, 5 листопада, повідомляє "Дзеркало тижня".

Під реструктуризацію, яка за інформацією "Приватбанку", має розпочатися в кінці листопада та триватиме орієнтовно 6-8 місяців, підпадуть роздрібні кредити та позики малому і середньому бізнесу видані до 19 грудня 2016 року, за виключенням кредитів, виданих у зоні проведення ООС, Криму, кредитів військовослужбовцям, кредитів померлим, нерезидентам та пов'язаним особам банку.

Загалом мова йде про реструктуризацію 294 тис. кредитних угод, що стосуються позик від 5 до 300 тис. грн. Загальний обсяг – 48,5 млрд грн, з яких балансова заборгованість – 12,3 млрд грн, а небалансова (пеня, штрафи та комісії) – 36,2 млрд грн.

Позичальникам запропонують 47 різних типів реструктуризації. Умови залежатимуть від обсягів та типу позики. Аванс становитиме щонайменше 15% від суми реструктуризації, ставка річних – 13-16% у гривні та 0,01% у доларах США і євро.

В результаті реструктуризації усі кредити в іноземній валюті будуть переведені в національну.

У більшості випадків позичальникам запропонують лише повернути тіло позики та більшу частину відсотків без нарахованих штрафів, комісій та пені.

Загалом "Приватбанк" не розраховує, що зможе повернути весь об'єм заборгованості. За орієнтовними підрахунками банк планує повернути близько 3,5 млрд грн. Сума прощеної заборгованості має скласти близько 5,7 млрд грн. Решта коштів, тобто левова частка, буде списана за рахунок сформованих резервів банку. Але остаточне рішення про таке списання має ухвалити Мінфін як акціонер "Приватбанку". І ухвалюватимуть його лише після завершення процесу реструктуризації.

Згідно з інформацією НБУ, на 1 липня 2018 року "Приватбанк" за розміром чистих активів посідає перше місце (265,936 млрд грн) серед 83 діючих у країні банків.

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05 11 2018 22:44
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