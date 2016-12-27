"ПриватБанк" та інші банки відкривають кореспондентські рахунки за кордоном, - НАБУ
Зокрема, про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник, інформує прес-служба відомства.
"Бюро розслідує зловживання при використанні коштів, виділених банкам на рефінансування. Це виробництво розпочато раніше, до націоналізації" Приватбанку", - сказав Ситник.
"Ми отримали інформацію про те, що ряд українських банків, які в подальшому ліквідували, відкривають кореспондентські рахунки в банках за кордоном. Там фігурує ряд банків, в тому числі і "ПриватБанк", - додав директор НАБУ.
Також Ситник прокоментував тезу про те, що "діра" "Привату" на квітень 2015 склала 97% корпоративного портфеля та роль в цьому керівництва НБУ.
"Якщо подібні дії відбуваються з відома керівництва НБУ, то у них може бути елемент корупції. Але я хотів би підкреслити, що предметом розслідувань Бюро є не оцінка дій топ-менеджменту банків, а встановлення факту можливої участі або неучасті керівництва або представників НБУ в процесах, наслідком яких стало заподіяння шкоди інтересам держави. Озвучену цифру я не готовий коментувати", - заявив Ситник.
Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України оштрафував ПАТ "Приватбанк" на 82,6 тисячі гривень.
Відзначимо, що у "ПриватБанку" представили першого заступника голови правління, главу системи управління ризиками банку, керівника відділу роздрібного бізнесу, керівника "Центру електронного бізнесу", члена правління банку, відповідального за службу безпеки та заступника голови правління, який відповідатиме за розвиток Back-office.
18 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні ввечері прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".
Колишній співвласник "ПриватБанку" Ігор Коломойський прокоментував націоналізацію фінустанови. Мільярдер звинуватив керівництво Нацбанку в інформаційних атаках.
Окрім того, під час переговорів щодо націоналізації "ПриватБанку" за участі його ключового акціонера Ігоря Коломойського з фінустанови почали активно виводитися кошти.
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