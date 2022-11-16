Приватбанк відновив роботу відділення у звільненому Херсоні

Державний Приватбанк у середу, 16 листопада, відкрив перше відділення у деокупованому Херсоні.

Про це повідомляє пресслужба банку.

У фінустанові наголошують, що роботу відділення відновили за лічені дні після звільнення міста від окупації.

Керівник Південного макрорегіонального управління банку Олексій Цимбалюк повідомив, що банк уже працює над відкриттям інших відділень та відновлення роботи банкоматно-термінальної мережі.

"Перше, що ми зробили - так це ліквідували всі наслідки перебування у відділенні так званої окупаційної влади. Піднесений настрій та ентузіазм наших співробітників зробили чудеса, і в найкоротші терміни нам вдалося розпочати роботу", – додав топ-менеджер.

Відділення працює за адресою: вул. Потьомкінська, 20 у звичному режимі з 09.00 до 17.00.

"У разі зміни режиму комендантської години, буде змінюватися і режим роботи відділення", – додали у Приватбанку.

Раніше повідомлялось, що Кабмін виділив 100 млн грн Херсонщині для ліквідації наслідків бойових дій.