Приватбанк визначився з планом розвитку до 2022 року

Передбачається, що банк має стати прибутковим вже у 2018 році

Наглядова рада Приватбанку затвердив стратегію розвитку банку до 2022 року.

Про це повідомляється в прес-релізі банку.

Стратегія передбачає збалансований розвиток банку з фокусом на роздрібному сегменті та освоєнні МСБ і вибірково корпоративного сегменту, а також підготовку банку до продажу іноземним інвесторам.

Також зазначається, що зростання кредитування, зниження вартості пасивів і нормалізація вартості ризику є основними важелями досягнення прибутковості банку з 2018 року.

Згідно з ухваленим документом, кредитний портфель Приватбанку збільшиться при помірному зростанні кредитування протягом наступних двох років. Банк має стати прибутковим вже у 2018 році та генерувати не менше 8 млрд грн прибутку з 2020 року.

"ПриватБанк" перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року, коли попередні власники - Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов - довели його до неплатоспроможності.

НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Національного банку України, а також розтрати коштів Приватбанку в особливо великому розмірі, досконалої менеджментом і власниками істотної участі банку (ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України ), внаслідок чого держава зазнала збитків у розмірі докапіталізації банку в сумі понад 100 млрд гривень. Справа стосується незаконного надання кредитів попередніми власниками і топ-менеджерами фінустанови.