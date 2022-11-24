БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИТепер за одну операцію в банкоматі ПриватБанку користувачі можуть отримати 20 тисяч гривеньПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ПриватБанк збільшив ліміти на зняття готівки
Фото: Reuters
ПриватБанк встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу банку.
"Таку суму користувачі карток будь якого банку можуть отримати в банкоматі ПриватБанку за одну операцію та повторити через три години", - йдеться в повідомленні.
У банку повідомили, що на сьогодні в мережі ПриватБанку працюють понад 5000 банкоматів у всіх регіонах України.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 11 2022 13:15 МЕДІА
- ВІДЕО Українці за добу зібрали 352 мільйони на покупку дронів-камікадзе RAM II UAV
- ВІДЕО Ще 2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні виділить Євросоюз
- ФОТО ПриватБанк попередив сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку в шахрайських цілях
- Жителів центральних областей просять терміново зменшити споживання електроенергії
- Через морські порти Україна експортувала 8 млн тонн агропродукції
СТАТТІ