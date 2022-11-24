ПриватБанк збільшив ліміти на зняття готівки

ПриватБанк встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу банку.

"Таку суму користувачі карток будь якого банку можуть отримати в банкоматі ПриватБанку за одну операцію та повторити через три години", - йдеться в повідомленні.

У банку повідомили, що на сьогодні в мережі ПриватБанку працюють понад 5000 банкоматів у всіх регіонах України.