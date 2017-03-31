Націоналізований наприкінці минулого року "ПриватБанк" знову став прибутковим.

У січні банк отримав збиток 1,4 млрд грн, а в лютому заробив прибуток 2,43 млрд грн, повідомляє профільне видання Finclub із посиланням на оперативні дані Асоціації українських банків.

Прибутковість в лютому після збитку в січні може бути викликана розформуванням резервів під кредити і заборгованість клієнтів: у січні ці резерви зросли на 13,73 млрд грн, а в лютому скоротилися на 752 млн грн.

Для покриття резервів у лютому "ПриватБанк" було докапіталізовано на 9,8 млрд грн.

Як відомо, в 2016 році "ПриватБанк" став найзбитковішим українським банком із показником 135,31 млрд грн.

100% акцій "ПриватБанку" належить державі.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".