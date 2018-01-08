Коломойський відмовився від майже половини своїх аргументів у справі проти ПриватБанку

У Високому Суді Лондона відбулося п’ятиденне слухання щодо позову АТ КБ "Приватбанк" проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та шести компаній, які, як заявляється, знаходяться під їхнім контролем.

У банку заявили, що незадовго до початку слухання справи, відповідачі відмовилися від майже половини аргументів, які вони планували представити.

"Такі поступки включали визнання того, що банк має "достатню для судового розгляду справу" проти них щодо шахрайства, та, що існує ризик того, що вони розтратять свої активи, якщо їм це не буде заборонено судовим наказом про арешт активів", - повідомляє прес-служба Приватбанку.

Зазначається, що слухання у Високому Суді розпочалося у середу, 25 липня, та завершилося у вівторок, 31 липня 2018 року, за участю судді пана Джастіса Фанкорта. Протягом слухання Приватбанк представив Високому Суду аргументи та докази щодо позову, та судового наказу про всесвітній арешт активів, який був виданий для забезпечення позову.

"Позов, як підстава для судового наказу про арешт активів, включає заяви, що Коломойський та Боголюбов незаконно привласнили з банку 1,9 мільярда доларів у 2014 році шляхом укладення низки удаваних правочинів, що мали наслідком переказування грошових коштів компаніям, якими вони таємно володіли чи контролювали", - зазначили у прес-службі.

За словами провідного адвоката Приватбанку Стефена Сміта, у період з квітня 2013 року до серпня 2014 року, Коломойський та Боголюбов організували шахрайську схему з надання позик 46 позичальникам, здійснення виплати за 54 удаваними "договорами поставки" на поставку в неймовірних обсягах товарів, таких як марганцева руда, поліетилентерефталат та концентрат яблучного соку, та схеми перекредитування, спрямовані на приховування шахрайських дій.

Стверджується, що позики надавалися без належного затвердження чи проведення перевірок, в той час як договори поставок були укладені як прикриття, що дозволило здійснити виплату 1,9 млрд доларів шістьом компаніям: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited та Collyer Limited (всі компанії створені у Великобританії), та Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc та ZAO Ukrtransitservice LTD (всі компанії створені на Британських Віргінських Островах).

Жодна з компаній не має веб-сторінок, офісів, працівників, складських приміщень, робочої сили або будь-якої іншої публічної присутності.

"Така схема була втіленням ідеї пана Коломойського та пана Боголюбова, які в той час були власниками більше 90% акцій Банку та членами його наглядової ради", - зазначили у прес-службі.